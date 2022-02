Mechthild Feldmeier übergibt das Schuhhaus Cornelius in Memmingen an ihre Tochter. Warum sie trotz Online-Handels und Corona zuversichtlich sind.

Die Zeiten für den Einzelhandel sind nicht gerade rosig: Immer mehr Kunden bestellen ihre Waren im Internet. Und Corona hat vielen Läden obendrein noch zugesetzt. Es gibt wohl idealere Rahmenbedingungen, um ein Geschäft zu übergeben. Doch genau diesen Schritt hat das Schuhhaus Cornelius in Memmingen vollzogen. Seit kurzem wird es in vierter Generation geführt. Die bisherige Inhaberin Mechthild Feldmeier hat ihre Anteile an ihre Tochter Katharina Feldmeier übertragen.