Memmingen bejubelt Auftritt von Klangzauberer Herbert Pixner

Das Herbert Pixner Projekt überzeugt mit höchster Musikalität und echtem Gefühl. 950 Zuhörer in der ausverkauften Stadthalle Memmingen sind begeistert.

16.10.2023 | Stand: 15:42 Uhr

Herbert Pixner passt in keine Schublade. Was der Südtiroler Musiker seiner Diatonischen Harmonika entlockt, geht weit über alpine Volksmusik hinaus. Nun nahm er 950 Zuhörer und Zuhörerinnen in der ausverkauften Stadthalle Memmingen mit auf eine hochemotionale Reise zwischen Besinnlichkeit und überbordender Lebensfreude und begeisterte sie bis zur letzten Zugabe.

Fast mystische Stimmung im Hochgebirge

Sein Stück „Alps“ fange archaische, fast mystische Stimmungen im Hochgebirge ein, „ohne rotweißkarierte Klischees“, sagt der sympathische Multiinstrumentalist, Komponist und Produzent über dieses Werk. Das trifft auch auf seine gesamte Musik zu. Sie hat einen unverwechselbaren und progressiven Sound. Mit Trompete, Klarinette, Flügelhorn und einer schon lange nicht mehr produzierten Rarität des Instrumentenbauers Hohner macht Herbert Pixner seine Kompositionen zu Weltmusik, die sich nicht im Zusammengerührten und Verwaschenen verliert.

Schwester Heidi Pixner nimmt eine Auszeit

An seiner Seite hat Pixner an der Harfe und am Bass das hervorragende Musikerehepaar Unterlercher. Zum ersten Mal sitzt nicht seine Schwester Heidi Pixner an der Harfe, die sich laut ihrem Bruder eine Auszeit nimmt. An ihrer Stelle spielt ebenbürtig Katrin und Werner Unterlercher, die Ehefrau des Bassisten Werner. Und da ist ja noch der kongeniale Manuel Randi an elektrischen und akustischen Gitarren. Mit Tango, Flamenco, Gipsy Swing und rockigen Einlagen stößt der Gitarrist aus Bozen die Tür zur Genrevielfalt noch weiter auf.

Herbert Pixner Projekt in der Stadthalle Memmingen mit (von links) Katrin Unterlercher, Manuel Randi, Herbert Pixner und Werner Unterlercher. Bild: Harald Holstein

In den Eigenkompositionen des Ensembles spielen die Berge, Morgenstimmungen, Mythen und phantasievolle Geschichten eine große Rolle. Das muss Herbert Pixner nicht in folkloristischem Outfit betonen. Er tritt fast nie in Lederhosen und karierten Hemden auf. Beim Konzert in der Stadthalle Memmingen erscheinen die drei Herren in smokingartigen, dunklen Anzügen, Katrin Unterlercher im ärmellosen Glitzertop.

Altbekannte Lieblingsstücke und viel Neues in Memmingen

Sie spielen altbekannte Lieblingsstücke und viel Neues. Der temperamentvolle Tango Nr. 5 bringt den Saal in Stimmung, die romantische Ballade „Der blaue Mond“ zum Träumen. So richtig ab geht es im Stück „Teufelstanz“. Manuel Randi an der E-Gitarre und Herbert Pixner am Klinkenstecker liefern sich ein Elektrosoundduell. Pixner fährt mit dem Stecker über seine Handfläche und erzeugt einen rhythmischen Synthesizersound. Er tritt in einen dynamischen Dialog mit Gitarrist Manuel Randi. Lustvoll und übermütig erforschen beide in spielerischer Konkurrenz die schrägsten Klänge. Sie lassen sie in Disharmonien akustisch und optisch verklingen, um dann aus der Stille und aus dem abgedunkelten Saal heraus umso mitreißender wieder aufzuspielen. Das Publikum folgt dem experimentierfreudigen Stück begeistert. Hier sind zwei Vollblutmusiker, die sich blind vertrauen, auf Zuruf miteinander improvisieren und auch nach fast zwanzig Jahren Erfolgsgeschichte großen Spaß miteinander haben.

Ekstatische Leidenschaft beim Musizieren

Ekstatische Leidenschaft beim Musizieren verbindet sich mit höchster Musikalität und echtem Gefühl für Ausdruck. Das klingt mal jazzig cool, mal zart oder rockig entfesselt. Es ist unkonventionell und trifft immer ins Herz. Diese Musik bringt einen ins Hier und Jetzt. Die Zeit scheint stehen zu bleiben.

Auch die bekannten, älteren Stücke werden von den Kennern und Fans sehnsuchtsvoll erwartet. Bei einigen Songankündigungen geht ein Raunen der Vorfreude durch den Saal. Die fast schon klassischen Stücke „Notturno“ oder „Vierteljahrhundert Dreiviertler“ werden im Stehen bejubelt.

Pixner spielt auf dem Lamellophon

Dafür gibt es auch in den Zugaben experimentelle Klangschmankerl. Im Schlaflied „Ninna Nanna“ spielt Pixner auf einem Lamellophon aus den 60er Jahren, das schon lange nicht mehr produziert wird. Ein poetischer Ausklang eines phantastischen Konzertes.