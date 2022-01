Das Memminger Freibad ist bald Geschichte - Stattdessen kommt ein Kombibad

Das Freibad in Memmingen wird nach der Saison 2022 abgerissen. Damit fällt der Startschuss zum Neubau des Kombibads. Ein Überblick über Kosten und Planung.

25.01.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Memmingen bekommt ein neues Freizeitbad. Den entsprechenden Plänen haben die Stadträte nach ausführlichen Diskussionen in mehreren Sitzungen zugestimmt. Das neue Kombibad soll im Freien ein 50-Meter-Becken mit sechs Bahnen, ein Nichtschwimmerbecken, eine breite Rutsche, ein Kleinkinderbecken, eine Spiel- und Liegewiese sowie einen Kiosk bekommen. In der Halle sind ein 25-Meter-Becken mit acht Bahnen, ein Lehrschwimmbecken und ein Kursbecken mit Hubboden sowie ein Sprungbereich am Schwimmerbecken vorgesehen.