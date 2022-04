Betrunkener Mann bedroht Apotheken-Mitarbeiterin in Memmingen und verprügelt Passanten

Ein Mann verlangte in Memminger Apotheke ein verschreibungspflichtiges Medikament. Als er dieses nicht bekam, drohte er mit Gewalt und ging auf Passanten los.

21.04.2022 | Stand: 14:45 Uhr

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Mittwoch die Mitarbeiterin einer Memminger Apotheke bedroht. Wie die Polizei berichtet, verlangte der 29-Jährige ein verschreibungspflichtiges Medikament. Weil die Verkäuferin ihm das Medikament nicht aushändigte, drohte der Mann ihr Gewalt an. Als sie darauf nicht einging, verließ er die Apotheke und attackierte einen Passanten, der zufällig an der Apotheke vorbeiging.

Mann bedroht Mitarbeiterin von Memminger Apotheke

Die Frau alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten nahmen den sich sträubenden Mann fest und brachten ihn zur Inspektion. Dort musste der 29-Jährige in einer Zelle ausnüchtern.

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".