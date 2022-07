Betrunkener Fahrradfahrer in Memmingen leistet Widerstand gegen die Polizei

In Memmingen hat die Polizei einen betrunkenen Radfahrer angehalten, der in Schlangenlinien gefahren ist. Auf der Dienststelle leistete er Widerstand.

07.07.2022 | Stand: 14:17 Uhr

In Memmingen hat die Polizei am Mittwoch gegen 22 Uhr einen Fahrradfahrer angehalten, der ohne Licht und in Schlangenlinien auf der Buxacher Straße gefahren ist. Nachdem er laut Polizei beinahe vom Fahrrad gefallen ist, halfen ihm die Polizisten abzusteigen und brachten ihn auf die Dienststelle.

Dort wollten sie ihm Blut abnehmen. Damit war der Mann aber offenbar nicht einverstanden. Er wurde zunehmend aggressiver, leistete Widerstand und beleidigte die Polizisten. Die Beamten fesselten ihn deswegen. Er musste den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr.

