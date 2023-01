Mit 2,5 Promille: Betrunkener legt sich in Memmingen auf Straße - Polizei findet Drogen bei ihm

Ein Betrunkener torkelt in Memmingen auf der Straße, hält ein Auto an und legt sich auf den Boden. Als die Polizei ihn kontrolliert findet sie Drogen.

07.01.2023 | Stand: 13:08 Uhr

Einen folgenreichen Rausch hat ein 46-Jähriger in Memmingen hinter sich. Der Mann torkelte am Freitagabend betrunken auf die Donaustraße und bremste so ein Auto aus. Daraufhin legte er sich auf die Straße und begann, seinen Hund zu streicheln.

Die hinzugerufene Polizei unterzog den Mann einem Atemalkoholtest. Ergebnis: 2,5 Promille. Als die Polizisten den Mann durchsuchten, um ihn in die Ausnüchterungszelle zu fahren, entdeckten sie etwa 20 Gramm Marihuana. Darufhin durchsuchten die Beamten die Wohnung des Betrunkenen und fanden weitere 20 Gramm Marihuana. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

