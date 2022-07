Betrunkener Mann bedroht unbekannte Person in Memmingen

Ein stark betrunkener Mann hat am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr im Memminger Reichshainpark eine bislang unbekannte Person mit einem Messer bedroht.

06.07.2022 | Stand: 14:32 Uhr

In Memmingen wurde am Dienstag eine bislang unbekannte Person von einem Mann im Reichshainpark mit einem Messer bedroht. Die Polizei Memmingen wurde gegen 21.30 Uhr über den Vorfall verständigt. Als die Beamten am Reichshainpark ankamen, fanden sie einen stark betrunkenen 59-jährigen Mann, bei dessen Durchsuchung sie ein unter der Kleidung getragenes Messer sicherstellten.

Auch nach intensiver Suche nach der bedrohten Person konnte diese nicht ausfindig gemacht werden. Der betrunkene Mann verbrachte den Rest der Nacht in einer Polizeizelle. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen, dass sich der Bedrohte zur Aufklärung des Sachverhaltes unter der Rufnummer 08331/100-0 meldet.

