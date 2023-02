Betrunkener Mann greift Polizisten in Memmingen an

In Memmingen musste die Polizei zu einem Beziehungsstreit ausrücken. Dabei griff ein betrunkener Mann die Beamten an.

15.02.2023 | Stand: 13:41 Uhr

Am Dienstag gegen 17.10 Uhr hat ein betrunkener Mann Polizisten bei einem Polizeieinsatz in Memmingen angegriffen. Wie die Beamten mitteilen, mussten sie zu einem Beziehungsstreit im Bereich der Bodenseestraße ausrücken. Dort hatten sich ein 30-Jähriger und eine 26-Jährige gestritten. Der Mann soll sich gegenüber den Beamten sofort aggressiv gezeigt haben und diese massiv beleidigt haben. Deshalb legten sie ihm Handfesseln an. Dabei habe der Mann versucht, die Polizisten zu schlagen.

Als sie ihn im Anschluss auf die Dienststelle brachten, wurde er aggressiv, beleidigte und bedrohte die Polizisten. Weiterhin versuchte er, die Beamten zu treten. Den Rest der Nacht verbrachte der 30-Jährige in einer Zelle. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Beleidigung und Bedrohung.

