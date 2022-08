Restaurant geschlossen: Mann schlägt Gastwirt mit der Faust ins Gesicht

Ein Mann schlägt einem Gastwirt in einem Restaurant in Memmingen mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei hat eine Vermutung, warum er das getan hat.

11.08.2022 | Stand: 14:25 Uhr

Ein Gastwirt ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in seinem bereits geschlossenes Restaurant in Memmingen verletzt worden. Gegen Mitternacht betraten laut Polizei ein 26-Jähriger und ein 29-Jähriger die Gaststätte. Da der Wirt den beiden nichts mehr ausschenken wollte, rastete der 29-Jährige aus.

Betrunkener schlägt Gastwirt in Memmingen mit Faust ins Gesicht

Der Mann schlug dem Gastwirt unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei kam daraufhin in das Restaurant und merkte, dass die beiden Männer deutlich unter Alkoholeinfluss standen.

