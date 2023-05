Betrunkener sitzt mit heraushängendem Glied auf Parkbank

Ein Betrunkener hat in Memmingen gestern für einen Polizei-Einsatz wegen Erregung eines öffentlichen Ärgernisses gesorgt. Er hatte seinen Penis offen gezeigt.

05.05.2023 | Stand: 12:26 Uhr

Am späten Nachmittag gestern (4.5.23) musste eine Polizeistreife in den Spitalmühlweg in Memmingen ausrücken. Nach bisherigen Ermittlungen saß ein 42-jähriger Mann mit offener Hosenfalle und heraushängendem Glied dort auf einer Parkbank.

Wie die Polizei mitteilt, stand der offensichtlich Betrunkene in der Folge auf und ging auf eine in der Nähe sitzende Gruppe zu. Dabei hielt er sein Glied in der Hand.

Exhibitionist in Memmingen: Mann belästigt mehrere Personen

Die Betroffenen sprachen den Exhibitionisten an. Dieser nahm daraufhin seinen Penis zurück in die Hose.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Die kurz darauf eintreffende Polizeistreife nahm den 42-Jährigen im Anschluss auf die Dienststelle mit, um seine Personalien festzustellen. Die Polizei ermittelt nun wegen Erregung eines öffentlichen Ärgernisses gegen ihn, heißt es abschließend.