Bewusstloser Mann an der Iller bei Memmingen gefunden

06.02.2023 | Stand: 14:01 Uhr

Am Sonntagmorgen wurde ein bewusstloser Mann im Bereich der Illerbrücke in Egelsee bei Memmingen gefunden. Die Polizei wurde gegen 9 Uhr über das Polizeipräsidium Ulm informiert. Vor Ort fanden Polizei und Rettungsdienst einen 23-Jährigen, der in einem Waldstück neben der Iller lag.

Die Einsatzkräfte sprachen den Mann an und weckten ihn auf. Der 23-Jährige verhielt sich gegenüber der Polizei und den Rettungskräften äußerst aggressiv. Laut den Beamten stand er deutlich unter Drogeneinfluss und musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens gefesselt werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten ein Behältnis, in dem sich Esctasy-Tabletten befanden. Die Drogen wurden noch vor Ort sichergestellt.

Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

