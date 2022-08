Memmingen bietet neue Broschüren für Touristen an

Die Prospekte über Memmingen haben Magazin-Charakter. Infos sind auch im Internet verfügbar.

10.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Tourist-Information der Stadt Memmingen hat im Zuge der neuen touristischen Markenausrichtung ihr Broschürenkonzept neu aufgestellt. Die neuen Prospekte sind quadratisch, haben Magazin-Charakter und sind an das neue Corporate Design angepasst. Ein derartiges Design umfasst die visuelle und sprachliche Inszenierung einer Marke – hier die Stadt Memmingen – und dient dazu, Identität und Werte sichtbar zu machen.

Einkaufen und genießen

Erstmalig gibt es jetzt das gastronomische Angebot in Kombination mit einem Einkaufsführer. Die Broschüre vereint Tipps zu Frühstück, Lunch und Dinner mit der Präsentation des Memminger Einzelhandels. Der Guide wurde mit Unterstützung des Stadtmarketings erarbeitet, um Tagesgäste und Übernachtungsbesucher noch mehr dazu zu motivieren, die Stadt genauer zu erkunden. „Neben den tollen Geschäften in der Fußgängerzone möchten wir auch auf die Geschäfte, die abseits der Fußgängerzone liegen, aufmerksam machen“, so die Memminger Tourist-Information.

Neue Führungen durch Memmingen

Die Gastgeberbroschüre enthält ein Verzeichnis der Memminger Hotels, Gasthäuser, Pensionen, Ferienwohnungen und Privatunterkünfte. Im Stadtführungsprogramm finden Interessierte ein erneut erweitertes Programm mit allen Terminen. Neben den neuen Broschüren gibt es weiterhin die Innenstadtpläne in sechs verschiedenen Sprachen.

Die Broschüren sind in der Tourist- Information erhältlich und stehen im Internet zum Download bereit unter www.tourismus-memmingen.de