10.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Vergangenen Samstag wurde König Charles in London gekrönt und kommenden Samstag gibt es eine weitere Krönung. Alina Flemming wird zur neuen Blumenkönigin von Memmingen. Die 22-jährige Kinderkrankenschwester bekommt bei „Memmingen blüht“ ihre Krone aufgesetzt und wird mit dem Titel „Alina I., die Wegwarte“ die achte Memminger Blumenkönigin.

Welcher Blumentyp sind Sie: Flower Power oder ein ordentlich gebundener Blumenstrauß?

Alina Flemming: Eher ein ordentlich gebundener Blumenstrauß, ich achte total auf Ordnung. Aber wenn es um das Leben generell geht, bin ich auch Flower Power, da kann es auch mal chaotisch und lustig sein.

Alina Flemming stellt in ihrem Kleid eine Wegwarte dar, die Heilpflanze 2020. Bild: Marx Studios

Wieso wollten Sie Blumenkönigin werden?

Flemming: Meine Mama, Claudia Flemming, hat „Memmingen blüht“ mit ins Leben gerufen. Ich selbst stand schon als kleines Kind mit der musikalischen Früherziehung als Sonnenblume auf der Bühne und später mit verschiedenen Tanzgruppen und als Kinderclown mit Axel und Walli. Ich habe mir immer gewünscht, selbst mal die Blumenkönigin sein zu dürfen.

Wie lief die Bewerbung ab?

Flemming: Man bewirbt sich und hat ein Vorstellungsgespräch. Der Verein „Stadtmarketing Memmingen“ hat sich für mich entschieden, weil ich schon so oft aktiv bei „Memmingen blüht“ mitgemacht habe. Darüber bin ich sehr dankbar und froh.

Sie stellen mit Ihrem blauen Kleid eine Wegwarte dar. Wieso haben Sie sich für diese Blume entschieden?

Flemming: Die Wegwarte wächst im Hochsommer hier überall an den Wegrändern. Sie ist eine sehr schlichte, aber trotzdem eine mächtige Blume. Sie ist eine Heilpflanze und ich arbeite ja im Gesundheitsbereich, auf der Kinderstation im Memminger Klinikum. Außerdem ist Blau meine Lieblingsfarbe, deswegen fand ich, die Wegwarte passt gut zu mir.

Die gemeine Wegwarte ist Heilpflanze des Jahres 2020. Sie wächst oft an Wegrändern. Bild: Bernd Settnik, dpa

Was ist Ihre Lieblingsblume?

Flemming: Ich mag total viele Blumen, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es wohl die Rose, ganz klassisch. Aber ich freue mich über jede Blume, ich mag auch Gänseblümchen oder Löwenzahn. Wenn alles blüht, finde ich das total schön.

Wann haben Sie zum letzten mal Blumen geschenkt bekommen oder verschenkt?

Flemming: Geschenkt bekommen zum Valentinstag. Und selbst verschenkt letzte Woche, zum Geburtstag meiner Mama. Ich finde Blumen zu verschenken eine schöne Geste. Da freut sich glaube ich jeder drüber.

Was macht Memmingen für Sie aus?

Flemming: Zum einen bin ich hier groß geworden, habe meine Kindheit hier verbracht. Ich kenne hier jeden Fleck. Besonders mag ich die vielen Feste, die es in Memmingen gibt, das Stadtfest, das Weinfest, den Fischertag, Wallenstein. Ich glaube, das hebt Memmingen von anderen Städten ab.

Wie haben Sie sich auf „Memmingen blüht“ vorbereitet?

Flemming: Ich habe zusammen mit Renate Nägele mein Kleid entworfen. Ich habe gesagt, wie ich es mir vorstelle und Frau Nägele hat meine Ideen und ihre eigenen Ideen zusammengebracht. Dadurch ist dieses tolle Kleid entstanden. Und diese Woche gibt mir meine Mama noch eine Einweisung.

Wo sieht man Sie an Memmingen blüht?

Flemming: Ich bin um 9 Uhr auf der Showbühne am Hallhof, dann auf der Bühne am Schrannenplatz und auf der Bühne am Westertorplatz. Danach werde ich mit dem Oberbürgermeister Jan Rothenbacher durch die Stadt laufen und einfach „Memmingen blüht“ genießen. Um 16.30 Uhr bin ich auf der Bühne am Hallhof. Danach geht es zum Umzug „Geleit der Blumenkönigin“ und dann ist die Krönung.

Sind Sie nervös?

Flemming: Ja, schon. Ich versuche, mich nicht zu sehr verrückt zu machen. Die frühere Blumenkönigin, Marina Reklau, hat mir gesagt, dass ich die Zeit einfach genießen soll. Das versuche ich, zu beherzigen. Dabei Spaß zu haben ist das Wichtigste.

Interview: Judith Schneider