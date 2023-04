Geburtstagsfeier für Holzinger: Bundeskanzler Scholz gratuliert via Video

Altoberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger feiert seinen 75. Geburtstag. Bei einem Festakt würdigen ihn Bundeskanzler Scholz und Münchens Alt-OB Christian Ude.

04.04.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Lobende, launige und liebevolle Worte finden die Redner bei einer Feierstunde im Kreuzherrnsaal. Adressat ist Memmingens Alt-Oberbürgermeister und Ehrenbürger Dr. Ivo Holzinger, der an diesem Dienstag seinen 75. Geburtstag feiert. Dem Anlass entsprechend treten gleich zu Beginn die Wiener Philharmoniker auf – und zwar in Person des Pantomimen Il Mimo, der bei der Imitation eines Dirigenten die Lacher auf seiner Seite hat. Für ein Raunen im Publikum sorgt sodann ein überraschender Videoeinspieler, bei dem Bundeskanzler Olaf Scholz seinem Memminger Genossen zum runden Geburtstag gratuliert.

Münchens Altoberbürgermeister Christian Ude hält Laudatio

Etwas weniger staatstragend, aber dafür umso amüsanter ist die Laudatio, die Münchens Alt-OB Christian Ude ( SPD) auf seinen Freund Ivo hält. Der Festredner spielt unter anderem auf Holzingers Herkunft an. So sei es ein Zeichen von größtmöglicher Weltoffenheit und schier unglaublicher Integrationsbereitschaft gewesen, dass die Memminger den gebürtigen Baden-Württemberger Holzinger im zarten Alter von 32 Jahren zu ihrem OB gewählt haben – „und ihn dann fast bis zum jüngsten Gericht immer wieder im Amt bestätigten“. Letztlich war kein Oberbürgermeister in Deutschland bisher länger im Amt als Holzinger – nämlich 36 Jahre. In dieser Zeit habe er sich um die Geschicke Memmingens mehr als verdient gemacht und dabei stets das Wohl der Bürger im Auge behalten.

Neben weiteren Rednerinnen und Rednern stellt auch Holzingers langjähriger Wegbegleiter und Ehrenbürger der Stadt, Herbert Müller, die Verdienste des Altbürgermeisters heraus. Er sei ein Mann, der seiner Stadt und den Bürgern leidenschaftlich gedient habe. Die enge Verbundenheit zwischen Holzinger und den Memmingern habe man allein schon daran ablesen können, dass ein gemeinsamer Fußmarsch vom Rathaus bis zum Stadttheater „gefühlt“ mehrere Stunden gedauert habe. Denn die Menschen seien ihrem OB buchstäblich in die Arme gefallen. Und dabei sei Holzinger jedermann immer mit der gleichen Herzlichkeit begegnet. Das sei eine besondere Stärke des Jubilars.

Dr. Ivo Holzinger: "Nicht lange fragen, sondern handeln"

Holzinger dankt am Ende allen herzlich für die lobenden Worte und zugleich allen Weggefährten für die gemeinsame Zeit und die gute Zusammenarbeit in seinen Jahren als Stadtoberhaupt. Dabei bezieht er ausdrücklich die „politischen Mitstreiter“ von anderen Parteien mit ein. Überhaupt zeichne die Memminger ein besonderes Miteinander aus. Das zeige sich nicht nur bei den Heimatfesten. Nicht zuletzt mit Blick auf seinen jetzigen Nachfolger, Jan Rothenbacher (SPD), der die Feierstunde eröffnete, sagt Holzinger: „Als Politiker darf man bei Problemen nicht fragen: Bin ich dafür zuständig? Nein. Man muss die Sache in die Hand nehmen – sonst geht nichts voran.“

Lesen Sie auch: Memmingens Alt-Oberbürgermeister Ivo Holzinger traf David Hasselhof