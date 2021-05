Memmingen: Corona-Abitur stellt Schüler vor besondere Herausforderung

In Bayern beginnen heute die Abiturprüfungen. Wie sie in Memmingen ablaufen, wie es den Schülern im zweiten Corona-Jahr geht und wie sie ihren Abschluss feiern

12.05.2021 | Stand: 06:03 Uhr

Die einen kommen besser damit klar, die anderen hadern schwer damit: „Schule und Lernen in Zeiten von Corona ist ungewöhnlich und manchmal auch schwierig“, sagt André Rupp, der Stufensprecher des Memminger Vöhlin-Gymnasiums. Nun steht das Abitur an: Die zweiten Abschlussprüfungen in der Pandemie.

Abitur 2021: Aus dem Abitur 2020 lernen

Doch seit dem vergangenen Jahr hat sich einiges getan. „Beim Abitur 2020 hat große Unsicherheit geherrscht, wie wir die Situation bewältigen sollen“, sagt der Schulleiter des Vöhlin-Gymnasiums, Burkhard Arnold. Dieses Jahr sei die Lage deutlich einfacher in den Griff zu bekommen. „Wir konnten uns darauf einstellen, besser planen und der Distanzunterricht hat sich mittlerweile gut eingespielt.“

Manchen Schülern fällt der Distanzunterricht schwer

Das bestätigt auch André Rupp. Persönlich komme er gut mit der Situation und mit dem Unterricht klar, es gäbe aber auch Mitschüler, denen die Situation deutlich schwerer falle. „Lieber wäre uns natürlich ein Präsenzunterricht. Es fällt einfach viel weg, zum Beispiel die schnellen, persönlichen Nachfragen und natürlich die Gemeinschaft.“

Abitur 2021 wird "vollwertiger und vergleichbarer" Abschluss

Die Frage, ob er das Gefühl habe, die Schülerinnen und Schüler seien schlechter auf das Abitur vorbereitet als sonst, verneint Schulleiter Burkhard Arnold. Der Distanzunterricht werde gerade von den älteren Schülern sehr gut aufgenommen. Zudem habe es insgesamt weniger Unterrichtsausfall gegeben, da die Klassenfahrten alle abgesagt werden mussten. Es werde ein „vollwertiges und vergleichbares Abitur“, sagt Arnold.

Bernhard-Strigel-Gymnasium setzt auf Präsenzunterricht für die Abschlussklassen

Auch das Bernhard-Strigel-Gymnasium hat sich auf die Situation in der Pandemie eingestellt. Da ihr Jahrgang nur 67 Abiturienten umfasst, „waren wir – solange wir durften – die meiste Zeit im Präsenzunterricht“, sagt Schulleiter Dr. Thomas Wolf. In den zwei getrennten Turnhallen, der Bühne und der Mensa habe der Unterricht für die Abschlussklassen stattgefunden. „Das war mehr Aufwand als sonst“, sagt der Schulleiter des Bernhard-Strigel-Gymnasiums. „Das Unterrichten mit FFP2-Maske ist gewöhnungsbedürftig für die Kollegen und außerdem waren die Sporthallen zunächst nicht auf normalen Unterricht ausgelegt.“

Abitur findet in Präsenz statt

Lesen Sie auch

Marktoberdorfer Abschlussschüler sorgen sich ums Abi - und die Zukunft Abivorbereitung während Corona

An beiden Schulen wird das Abitur komplett in Präsenz stattfinden. Im Bernhard-Strigel-Gymnasium genügen die beiden Turnhallen, um einen ausreichenden Abstand zwischen den Abiturienten zu garantieren. Zudem findet laut Thomas Wolf eine Lüftung im Dreiviertelstundentakt statt.

Vöhlin-Gymnasium verteilt Prüflinge in der ganzen Schule

Am Vöhlin-Gymnasium wird von der Turnhalle abgesehen. Stattdessen verteilen sich die 104 Prüflinge über verschiedene Klassenzimmer im Schulhaus. Alle anderen Klassen müssen an diesem Tag zuhause bleiben und haben Distanzunterricht. Jedes Klassenzimmer hat eine fest zugeteilte Aufsicht sowie eine Vertretung in Reserve, sollte die Aufsicht krank sein.

Vorgaben für Abiturprüfungen 2021

Bundesweit werden alle Abiturprüfungen um eine halbe Stunde verlängert. Eine Quarantäne darf für die Prüfungen unterbrochen werden, der Schüler komme dann in einen separaten Raum. Für positiv getestete genauso wie für erkrankte Schülerinnen und Schüler gibt es einen Nachhol-Termin. „Schön wäre es, wenn alle da sind“, sagt Vöhlin-Schulleiter Burkhard Arnold.

Memminger Schüler müssen auf vieles verzichten

Und nach dem Abitur? „ Die Abifahrt muss leider auch ausfallen“, sagt André Rupp bedauernd. Überhaupt müssten die Schüler auf vieles verzichten: Die Studienfahrten in der Oberstufe und die Stufenpartys, mit denen normalerweise die Abizeitung und der Abiball finanziert werden. „Für die Finanzierung der Abi-Zeitung reicht das Geld, das wir gesammelt haben“, sagt der 19-Jährige. Für den Abi-Ball, der normalerweise in der Memminger Stadthalle stattfindet, ist eine Ausweichveranstaltung in der Schule geplant – in kleinem Rahmen. André Rupp hofft, dass zumindest das für die Abiturienten stattfinden kann.

Lesen Sie dazu auch: Memmingen hat zweithöchsten Corona-Inzidenzwert in Deutschland