Mehr Lockerungen: Memmingen bekommt ab Mittwoch neue Corona-Regeln

22.03.2021 | Stand: 15:51 Uhr

Allgäuweit steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen, nur in Memmingen sinkt die 7-Tage-Inzidenz - und somit bekommt die Stadt ab Mittwoch, 24. März, Corona-Lockerungen, weil sie drei Tage in Folge (Samstag, Sonntag, Montag) die Inzidenz von 50 unterschritten hat. Das gab die Stadtverwaltung am Montag bekannt. Somit gelten ab Mitwoch dort die Corona-Regeln der Inzidenzstufe zwischen 35 und 50.

Das bedeutet ab Mittwoch für Memmingen: Man muss vorab keinen Termin mehr zum Shoppen buchen, sondern darf so in die Geschäfte gehen. Museen, Zoos und Kulturstätten dürfen ohne Termin besucht werden.

Zwischen 35 und 50: Die Corona-Regeln für Memmingen ab 24. März:

Geschäfte : Die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe die nicht der täglichen Versorgung dienen unterliegen folgenden Regeln: Ein Kunde darf je 10 Quadratmetern für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und darüber hinaus je 20 Quadratmeter im Geschäft willkommen geheißen werden.

: Die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe die nicht der täglichen Versorgung dienen unterliegen folgenden Regeln: Ein Kunde darf je 10 Quadratmetern für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und darüber hinaus je 20 Quadratmeter im Geschäft willkommen geheißen werden. Kulturstätten : Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten können für Besucher unter folgenden Voraussetzungen öffnen (ohne vorherige Terminbuchung): die zulässige Besucherzahl bestimmt sich nach dem vorhandenen Besucherraum, bei dem ein Mindestabstand von 1,5 m zuverlässig gewahrt wird; für die Besucher besteht FFP2-Maskenpflicht; der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vor

: Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten können für Besucher unter folgenden Voraussetzungen öffnen (ohne vorherige Terminbuchung): Kontaktfreier Sport: Kontaktfreier Sport ist in Gruppen von bis zu 10 Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt. Der Betrieb und die Nutzung von Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanzschulen und anderen Sportstätten ist nur unter freiem Himmel zulässig. zulegen

Alle anderen Regelungen gelten wie bisher bei der Inzidenz unter 100: Beispielsweise sind Treffen mit zwei Haushalten weiter erlaubt (maximal fünf Personen, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt). Friseure, Baumärkte, Fahrschulen, usw. bleiben offen. Bis einschließlich Dienstag gelten in Memmingen noch die Regeln der Inzidenz-Stufe 50 bis 100 (alle Allgäuer Werte hier in der Übersicht).

Stadt: "Könnte sich bereits nach kurzer Zeit wieder ändern"

Die Stadt warnt aber vor zu viel Vorfreude über die neuen Lockerungen: "Im Blick auf die Region und die deutschlandweite Entwicklung ist es möglich, dass sich die Regelungen bereits nach kurzer Zeit wieder ändern können", heißt es in einer Mitteilung. Am Montagnachmittag beraten Bund und Länder, wie es für Deutschland weiter geht und welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden - alle Infos dazu hier im Corona-Newsblog der Allgäuer Zeitung.

In den anderen Allgäuer Städten und Kreisen gelten diese Woche verschiedene Corona-Regeln - in Füssen beispielsweise musste der Einzelhandel schließen, in Kempten darf ich noch mit Termin zum Shoppen gehen. Alle Corona-Regeln für das Allgäu hier in der Übersicht.

