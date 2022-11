Dachstuhl von Wohnhaus in Memmingen in Flammen

Löscheinsatz für die Feuerwehr in Memmingen am Sonntagnachmittag: Aus dem Dachstuhl eines Hauses schlugen Flammen, der Rauch war weithin zu sehen.

20.11.2022 | Stand: 19:10 Uhr

Zu einem Brand in einem Wohngebäude in der Straße Auf der Nudelburg in Memmingen sind am Sonntagnachmittag Feuerwehr und Polizei gerufen wurden. Der Alarm ging laut der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West kurz vor 15 Uhr ein. Nach ersten Informationen der Polizei stand das oberste Geschoss in Vollbrand, die Rauchsäule war weithin sichbar.

Dachstuhl brennt in Memmingen: Wohl keine Verletzten

Alle sich im Wohnhaus befindlichen Personen wurden von den Einsatzkräften gerettet. Offenbar befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Menschen in der Brand-Wohnung. Derzeit schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf mindestens 700.000 Euro. Das gesamte Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Warum das Feuer ausbrach, ist noch völlig unklar.

