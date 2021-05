Die Alte Realschule an der Buxacherstraße in Memmingen diente schon als Lazarett, aktuell ist dort das Impfzentrum. Ihr Markenzeichen: der Bub mit der Kugel.

18.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Wenn der ehemalige Schulleiter der städtischen Realschule über seine Lehrerzeit berichtet, dann schwelgt er in Erinnerungen, die fest mit dem Gebäude verankert sind. „Als ich vor Kurzem zum Impfen in die Räume meiner ehemaligen Schule eingeladen wurde, da wurde mir schon ein klein bisschen nostalgisch zumute“, erzählt der 86-jährige Hannes Hann. Er unterrichtete von 1969 bis 1999 in der Realschule an der Buxacher Straße.