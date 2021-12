Memmingen: Die erste halbe Stunde kostenlos parken

Die Stadt möchte mit dem Angebot den Einzelhandel stärken. So soll es funktionieren.

11.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Ebenerdige, gebührenpflichtige Parkplätze in der Memminger Innenstadt sind ab Samstag, 11. Dezember, die erste halbe Stunde kostenfrei zu nutzen. „Wir möchten mit dieser Aktion den Einzelhandel in der Innenstadt im aktuell recht schwierigen Weihnachtsgeschäft unterstützen“, erklärt Oberbürgermeister Manfred Schilder ( CSU).

Schnell etwas erledigen

Für alle, die in der Altstadt schnell etwas abholen, besorgen oder erledigen möchten, soll das Parken in der ersten halben Stunde nichts kosten. Die Stadt möchte damit laut Mitteilung auch einen Anreiz schaffen, den „Klick in der Stadt zu lassen“. Oberbürgermeister Manfred Schilder appelliert an die Memmingerinnen und Memminger, ihre Weihnachtseinkäufe vor Ort im Einzelhandel zu tätigen. Die Regelung gilt bis einschließlich 15. Januar.

So funktionert es

So funktioniert es: Autofahrerinnen und Autofahrer markieren ihre Ankunftszeit mittels einer Parkscheibe, die anstelle des Parktickets auf das Armaturenbrett gelegt wird. Ist die halbe Stunde überschritten oder befindet sich weder eine korrekt eingestellte Parkscheibe noch ein Parkticket im Auto, wird wie bisher gebührenpflichtig verwarnt.

Wo die Regelung gilt

Diese Regelung gilt ausschließlich auf den markierten ebenerdigen Parkplätzen, Falschparker werden weiterhin sofort verwarnt. Auf die genaue Vorgehensweise werde auch auf den Parkscheinautomaten in der Stadt hingewiesen. Die Regelung gilt nicht für Parkhäuser und Tiefgaragen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".

Lesen Sie auch