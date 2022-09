Am Dienstagabend hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Memmingen mutmaßliche Diebe erwischt. Die Ermittlungen laufen.

21.09.2022 | Stand: 14:33 Uhr

Am Dienstag hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Memmingen drei mutmaßliche Diebe erwischt. Laut den Beamten sollen bei einer Kontrolle eine Vielzahl an neuen und gebrauchten Fahrzeugteilen im Auto gefunden worden sein. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres Diebesgut und Bargeld im fünfstelligen Bereich sichergestellt werden. Die Täter gaben zuvor an, die Fahrzeugteile bei einem Entsorgungsunternehmen gestohlen zu haben.

