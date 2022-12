Einkaufen ohne Bargeld: Digitaler Supermarkt soll in Memmingen eröffnen

Der Inhaber erklärt das Konzept für den schnellen Einkauf und wie das Geschäft ohne Personal funktioniert. Zusätzlich wird ein Lieferservice eingerichtet.

13.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Von 5 bis 24 Uhr an sechs Tagen die Woche zum Einkaufen gehen: Das soll in Memmingen möglich werden. Ein digitaler Supermarkt soll an der Augsburger Straße 23 entstehen. Wie Inhaber und Geschäftsführer Georgios Farganis auf die Idee gekommen ist und welche Produkte es dort geben soll, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.