Keine Lockerungen mehr: Memmingen bekommt ab Samstag neue Corona-Regeln

Schluss mit Lockerungen: Die Stadt Memmingen bekommt ab Samstag neue Corona-Regeln, weil der Inzidenzwert drei Tage am Stück über 50 lag.

25.03.2021 | Stand: 11:41 Uhr

Aktualisiert am Donnerstag, 11.30 Uhr: Das war's auch schon wieder mit Lockerungen. Nachdem Memmingen als einzige Stadt im Allgäu drei Tage unter 50 lag, folgten gleich danach drei Tage, an denen der Wert über 50 lag. Die Euphorie über Lockerungen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag währt also nur kurz, denn: Ab Samstag, 27. März gelten neue Regeln. (Die Inzidenzwerte im Detail finden Sie hier.)

Diese Regeln gelten in Memmingen ab Samstag

Es ist nur kontaktfreier Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkung sowie zusätzlich unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt. Der Betrieb und die Nutzung von Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanzschulen und anderen Sportstätten ist nur unter freiem Himmel und nur für diese Zwecke zulässig.

unter Beachtung der Kontaktbeschränkung sowie zusätzlich unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt. Der Betrieb und die Nutzung von Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanzschulen und anderen Sportstätten ist nur unter freiem Himmel und nur für diese Zwecke zulässig. Es gibt wieder "Click and Meet" statt offenen Läden. Dabei gilt die Maßgabe, dass die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde pro 40 Quadratmeter der Verkaufsfläche; der Betreiber muss die Kontaktdaten der Kunden aufnehmen.

statt offenen Läden. Dabei gilt die Maßgabe, dass die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde pro 40 Quadratmeter der Verkaufsfläche; der Betreiber muss die Kontaktdaten der Kunden aufnehmen. Für Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten gilt: Diese können für Besucher nur nach vorheriger Terminbuchung unter folgenden Voraussetzungen öffnen: Die zulässige Besucherzahl bestimmt sich nach dem vorhandenen Besucherraum, bei dem ein Mindestabstand von 1,5 Metern zuverlässig gewahrt wird. Für die Besucher besteht FFP2-Maskenpflicht. Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen Der Betreiber muss die Kontaktdaten der Kunden aufnehmen.

gilt: Diese können für Besucher nur nach vorheriger Terminbuchung unter folgenden Voraussetzungen öffnen:

In den anderen Allgäuer Städten und Kreisen gelten diese Woche verschiedene Corona-Regeln - in Füssen beispielsweise musste der Einzelhandel schließen, in Kempten darf ich noch mit Termin zum Shoppen gehen. Alle Corona-Regeln für das Allgäu hier in der Übersicht.

Welche Corona-Regeln über Ostern gelten, erfahren Sie hier.