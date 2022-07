Drei Unfälle und neun Verletzte am Sonntag bei Unfällen in Memmingen

Am Sonntag kam es erneut zu mehreren Unfällen auf der A7 und A96 bei Memmingen. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

25.07.2022 | Stand: 15:24 Uhr

Am Sonntag kam es, ebenso wie bereits am vergangenen Samstag zu mehreren Unfällen. Laut Polizei kam es durch den Ferienreiseverkehr an der A7 und der A96 bei Memmingen zu drei Unfällen mit neun Verletzten und einem Sachschaden von mehr als 100.000 Euro.

9.50 Uhr A7 in Fahrtrichtung Füssen, Höhe Dettingen: Ein 58-Jähriger fuhr wegen zu wenigem Sicherheitsabstand auf einen anderes Auto auf und kollidierte danach mit der Mittelschutzplanke. Die beiden Fahrer kamen leicht verletzt ins Klinikum Memmingen. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 20.000 Euro, der Leitplankenschaden liegt bei rund 500 Euro. (Lesen Sie auch: Zieht der "Scholz-Effekt" mehr Urlauber ins Allgäu?)

11.20 Uhr A7 in Fahrtrichtung Würzburg, kurz vor dem Autobahnkreuz Memmingen: Ein 20-Jähriger stieß mit dem Auto vor ihm zusammen, da er zu spät erkannte, dass es sich vor ihm staut. Trotz einer Vollbremsung war der Aufprall so stark, dass noch drei weitere Pkw beschädigt wurden. Der linke Fahrstreifen musste für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Bei dem Unfall gab es vier Leichtverletzte und einen Sachschaden von insgesamt etwa 56.000 Euro.

17.30 Uhr A96 in Fahrtrichtung München, im Baustellenbereich kurz vor dem Autobahnkreuz Memmingen: Eine 28-Jährige war bei Stop-and-Go kurz zu unaufmerksam und fuhr auf das Auto vor ihr auf. Das Auto schob sich auf ein dritten Pkw. Drei Personen wurden leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Gegen die jeweiligen Unfallverursacher laufen strafrechtliche Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

