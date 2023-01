Ehemalige Ladendetektivin beobachtet Diebstahl in Memmingen

Obwohl sie nicht mehr im aktiven Dienst ist, hat eine ehemalige Ladendetektivin in Memmingen einen Diebstahl verhindert.

Von Allgäuer Zeitung

11.01.2023 | Stand: 13:02 Uhr

Eine ehemalige Ladendetektivin hat am Dienstagnachmittag in Memmingen einen Ladendiebstahl verhindert. Wie die Polizei mitteilt, hat die Frau eine andere Kundin in einem Bekleidungsgeschäft dabei beobachtet, wie sie das Sicherungsetikett von einer Bluse entfernte und diese anschließend einsteckte.

