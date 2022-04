Das halten Bürgerinnen und Bürger in Memmingen vom Ende der Maskenpflicht

Bei einer Umfrage in der Memminger Fußgängerzone wollen wir herausfinden, wie Passanten zu den neuen Corona-Regeln stehen.

Seit Sonntag ist die FFP2-Maske in den meisten Lebensbereichen kein „Muss“ mehr. Ausnahmen sind vulnerable Einrichtungen wie Krankenhäuser und Altenheime sowie der ÖPNV. Wir wollen von Passanten in der Memminger Innenstadt wissen, was sie von dieser Entscheidung halten.

Adelheid Schmid kann nur den Kopf schütteln über die Lockerungen. „Ich finde es nicht gut, dass die Masken fallen“, sagt sie. „Ich arbeite auf der Kinderstation im Klinikum. Dort dürfen zum Teil nicht beide Eltern gleichzeitig zu ihrem Kind, obwohl sie getestet sind. Und im selben Moment soll man beim Einkaufen keine Maske mehr tragen?“ Es sei inkonsequent von der Politik, auf der einen Seite auf Lockerungen zu setzen und auf der anderen Seite zu mahnen. Sie selbst werde weiterhin einen Gesichtsschutz aufsetzen. „Prinzipiell soll es aber jeder machen, wie er möchte“, sagt sie abschließend.

"Glücklich, keine Maske mehr tragen zu müssen"

„Ich bin sehr glücklich, dass ich keinen Mundschutz mehr tragen muss“, sagt Monika Kapanke. Die Mund-Nase-Bedeckung werde sie in Zukunft weglassen, wenn sie zum Einkaufen gehe. „Ich habe sehr darunter gelitten und ständig Atemnot gehabt“, erzählt sie.

Für Martin Breiter dagegen bleibt die Maske ein Alltagsbegleiter. „Es wäre besser gewesen, man hätte das Abschwächen der Corona-Regeln noch ein Stück weit nach hinten geschoben“, meint er. Man sei schon zu sehr auf Sommer und auf Lockerungen eingestellt gewesen. Er zuckt mit den Schultern und sagt: „Wir werden sehen, was der Herbst und die Corona-Zahlen bringen.“

Mund-Nase-Bedeckung sei ein wichtiger Schutz vor dem Corona-Virus

Für Margot Venner-Lorenz ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ein wichtiger Schutz vor dem Corona-Virus. „Ich verstehe nicht, warum diese Regel aufgehoben wurde“, sagt sie. „Haben die in der Regierung so viel Druck, das jetzt tun zu müssen?“

„Wir haben ja kein Maskenverbot, es ist ja nur keine Pflicht mehr“, sagt Wolfgang Sill. Seine persönliche Meinung: „Das soll jeder handhaben, wie er will.“ Aber auf politischer Ebene ist der Beschluss in seinen Augen viel zu früh gekommen. Die Corona-Inzidenz sei zu hoch dafür. Wolfgang Sill hat seine Alltagsmaske weiterhin dabei. „Ich werde sie in Geschäften auch künftig anziehen. Obwohl ich als Brillenträger das Teil nicht mag.“

