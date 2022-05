Exhibitionist belästigt 74-Jährige in Memmingen

In Memmingen hat sich ein Unbekannter vor einer 74-jährigen Radfahrerin entblößt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

In Memmingen hat sich ein Exhibtionist am Freitag vor einer 74-Jährigen entblößt. Laut Angaben der Polizei war die Frau gegen 13.30 Uhr mit dem Rad auf dem Gelände der Bundesgartenschau unterwegs, als sie auf Höhe des Wasserturmes an der Wakeboardanlage von einem unbekannten Mann, der am Ufer stand, angesprochen wurde.

Exhibitionist in Memmingen - Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Täter zeigte laut Polizeiangaben dabei sein Glied und manipulierte an diesem, während er Blickkontakt zu der 74-Jährigen hielt. Die Frau fuhr weiter und verständigte die Polizei Memmingen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht mehr gefunden werden. Er wird folgendermaßen beschrieben:

1,80 Meter groß

braun gebrannt

kurze rasierte braune Haare

rundliches Gesicht

kein Bart

Die Polizei Memmingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (08331) 100-0 zu melden.

