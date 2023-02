Brand auf Firmengelände in Memmingen - Schaden von 600.0000 Euro

Lärm wie bei einer Explosion erschreckte am Sonntagabend Anwohner in Memmingen. Wie die Polizei berichtete, war der Grund harmloser als befürchtet.

06.02.2023 | Stand: 17:03 Uhr

Lautes Knallen und Rauch auf dem Gelände eines Bauunternehmens in der Augsburger Straße in Memmingen haben am Sonntagabend Anwohner in der näheren Umgebung in Alarmbereitschaft versetzt. Nach einer ersten Auskunft der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West bestand jedoch kein Grund zur Sorge.

Lauter Knall auf Firmengelände in Memmingen: Traktor brennt

Grund für die Geräusche und den Brand war demnach ein Traktor, der auf einem Sattelauflieger stand und Feuer gefangen hatte. Der Brand war laut Polizei jedoch schnell wieder gelöscht. Das Knallen, das einige Anwohner an Explosionsgeräusche erinnert hatte, stammte von den geplatzten Reifen des Traktors, die das Feuer zum Bersten gebracht hatte.

Dieses Foto hat eine Anwohnerin kurz nach dem lauten Knall gemacht. Bild: Privat

600.000 Euo Sachschaden bei Brand in Memmingen

Der Traktor wurde zerstört. Auf die Lagerhalle, wo er stand, griff der Brand aber nicht über. Menschen wurden nicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 600.000 Euro. Polizei und Feuerwehr, die kurz vor 19 Uhr alarmiert worden waren, sperrten den Einsatzbereich rund um das Firmengelände an der Augsburger Straße aus Sicherheitsgründen jedoch weiträumig ab. Wieso der Brand ausbrach, ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen der Kriminalpolizei Memmingen.

Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf die Lagerhalle zu verhindern. Bild: Uwe Hirt

