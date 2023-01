Nach 82 Jahren: Das Fachgeschäft Radio Sommer in Memmingen schließt

Seit 1940 war das Fachgeschäft eine feste Adresse im Einzelhandel. Vom ersten Fernseher in Memmingen, von technischem Wandel und den Gründen für die Schließung.

16.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Seit 1940 ist das Haus mit der Fassadeninschrift in prägnanten, braunen Buchstaben ein Fixpunkt – im Memminger Einzelhandel genauso wie in der Innenstadt. Als im Zweiten Weltkrieg Bomben den Gerberplatz verwüsteten, war das Gebäude von Radio Sommer eines der wenigen, die danach nicht in Trümmern lagen. Nun schließt das Fachgeschäft für immer seine Türen. Mehrere Jahre lang hatten die Brüder Thomas und Gerhard Sommer zuvor vergeblich einen Nachfolger gesucht.

