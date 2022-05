Falscher Handwerker stiehlt Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro bei Rentnerin

Ein Trickbetrüger hat sich in Memmingen als Handwerker ausgegeben und so Zutritt zur Wohnung einer 83-Jährigen erlangt. Dort stahl er wertvollen Schmuck.

24.05.2022 | Stand: 14:20 Uhr

In Memmingen hat sich am Montag ein Unbekannter als Handwerker ausgegeben und einer 83-Jährigen Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Laut Polizei hatte der Mann gegen 12.50 Uhr bei der Wohnung der 83-Jährigen in der Buxacher Straße geklingelt und ihr mitgeteilt, es habe einen Wasserschaden in ihrem Haus gegeben.

Memmingen: Falscher Handwerker stiehlt Schmuck von 83-Jähriger

Die 83-Jährige ließ den falschen Handwerker daraufhin in ihre Wohnung und folgte dessen Anweisungen, sich ins Badezimmer zu begeben. Dort sollte sie den Wasserhahn öffnen. In dieser Zeit konnte sich der Eindringling frei in der Wohnung bewegen. Nachdem er gegangen war, stellte die Anwohnerin fest, dass Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro aus ihrem Schlafzimmer gestohlen worden war. Dazu gehörten unter anderem zwei Goldketten, eine davon mit Perlen, zwei Armreife in Silber und Gold, eine Perlenkette, eine Uhr und ein Ring mit Diamant.

Polizei Memmingen warnt vor Trickbetrügern und gibt Tipps

Der bislang unbekannte Täter wird laut Polizeiangaben als etwa 1,75 Meter groß, rund 30 Jahre alt und mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine graue Handwerkerlatzhose und eine graue Arbeitsjacke. Auffällig war außerdem sein sächsischer Dialekt. Die Polizei Memmingen bittet unter der Nummer (08331) 100-0 um Hinweise.

Im Zusammenhang mit diesem Fall warnte die Polizei Memmingen erneut vor Trickbetrügern und rät, sich an folgende Hinweise zu halten:

Am besten schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Bei Unsicherheit öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Sprechen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind. Sie können Ihnen bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür helfen.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

