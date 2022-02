So viele Einsätze hatte die Memminger Feuerwehr im vergangenen Jahr

Die Freiwillige Feuerwehr Memmingen hatte 2021 viel zu tun. Hier erklärt der Stadtbrandrat, welche Auswirkungen Corona hat und warum Unterstützung gesucht wird.

29.01.2022 | Stand: 09:44 Uhr

Immer einsatzbereit, an 365 Tagen im Jahr. Die Freiwillige Feuerwehr Memmingen hilft, wo Not ist. Stadtbrandrat Raphael Niggl schaut mit unserer Redaktion auf die Einsatzstatistik der vergangenen Jahre zurück.

400 freiwillige Einsatzkräfte stehen insgesamt zur Verfügung – in allen Wehren, also Memmingen, Amendingen, Buxach, Dickenreishausen, Eisenburg, Steinheim und Volkratshofen/Ferthofen. Zudem gibt es fünf Jugendfeuerwehren mit insgesamt 51 Teilnehmern. In der Kernstadt gibt es auch das Angebot der Kinderfeuerwehr, das 14 Kinder nutzen. Ab dem sechsten Lebensjahr können Interessierte Teil der Kinderfeuerwehr werden. Ziel ist es seitens der Feuerwehr, das Hobby und damit das ehrenamtliche Engagement frühestmöglich anzubieten. Ab dem zwölften Lebensjahr können die Teilnehmer dann in die Jugendfeuerwehr wechseln.

Sieben Feuerwehren im Stadtgebiet Memmingen im Einsatz

Das Jahr 2021 brachte laut Raphael Niggl eine kleine Entspannung bei den Einsatzzahlen. Im Stadtgebiet wurden 623 Einsätze durch die sieben Wehren bewältigt. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 waren es 634 und im Jahr 2019 insgesamt 699 Einsätze. Niggl mutmaßt, dass die Verringerung auch mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Straßen- und Reiseverkehre hätten abgenommen; Menschen waren mehr Zuhause. „Das hat vielleicht so einiges an Einsätzen verhindern können“, so Niggl. Er bringt ein Beispiel: In einem Mietshaus nimmt eine Person das Piepsen des Rauchmelders aus der Wohnung eines Nachbarn wahr. Kein Schlüssel und keine Kontaktmöglichkeit: Die Feuerwehr wird gerufen. In der Zeit der Corona-Pandemie könnte dieser Nachbar aber durch das Homeoffice selbst im Haus gewesen sein und habe entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Der Einsatz bleibt aus. „Es ist eine Mutmaßung“, macht Niggl klar.

Brandmeldeanlagen, Verkehrsunfälle, Nottüröffnung

Zu welchen Einsätzen werden die Wehren gerufen? 104 Mal rückten die freiwilligen Einsatzkräfte im Jahr 2021 wegen ausgelöster Brandmeldeanlagen aus. Zu 80 bis 90 Prozent handele es sich um Fehlalarme. Da liege Memmingen im bayerischen Trend. Zudem fuhren die Feuerwehren zu 90 Wohnungsöffnungen, um in Notsituationen helfen zu können. Hinzu kamen außerdem 65 Autounfälle. „Schwere Verkehrsunfälle kommen glücklicherweise seltener vor“, so Niggl. Drehleitereinsätze (35) und die Kleintierrettung (17) zählt der Stadtbrandrat ebenso mit auf. Brände würden einen verschwindend geringen Anteil bilden. Da liege Memmingen erneut im bayerischen Trend mit 10 bis 15 Prozent mit Blick auf die Gesamteinsatzzahl.

Einsätze und die Corona-Pandemie

Corona und die pandemische Lage haben aber nicht nur Spuren im Hinblick auf die Einsatzstatistik hinterlassen. „Die Motivation beim Faktor Geselligkeit der Feuerwehr ist eingetrübt“, so Niggl. Gemeinsame Ausfahrt, Touren oder ein Essen: All das sei derzeit nicht möglich und laut Niggl auch nicht sinnvoll. Das mache sich bemerkbar, da gehe es der Feuerwehr wie der ganzen Gesellschaft auch. Corona-Überdruss sei das Stichwort. Das Engagement, sich weiter für andere einzusetzen, sei hingegen ungebrochen. Durch ein rollierendes und bedarfsgerechtes Alarmierungssystem würde die Belastung einzelner Einsatzkräfte reduziert. Das sei wichtig; ebenso das gemeinsame Üben. Bei der Feuerwehr Memmingen gibt es fünf Löschzüge, die getrennt voneinander üben. Diese Struktur sei historisch so gewachsen, damit Übungen effektiv gestaltet werden können. Für die Pandemie habe sich diese Struktur bewährt. Sollte tatsächlich eine Gruppe wegen einer Corona-Erkrankung ausfallen, sind weitere Einsatzkräfte zur Stelle.

Feuerwehr sucht nach Unterstützung

Lesen Sie auch

Memmingen startet ruhig in das neue Jahr Einsätze

Dennoch sucht auch die Feuerwehr nach Unterstützung. „Der demografische Wandel macht auch vor Memmingen keinen Halt. Wir müssen die Reihen immer wieder füllen“, so Raphael Niggl und ergänzt: „Die Mitgliederwerbung war in den vergangenen zwei Jahren zurückgefahren, doch wir hoffen, dass wir jetzt wieder mehr machen können.“

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".