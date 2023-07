Vergessene Pizza löst Feuerwehr-Einsatz in Memmingen aus

Mitten in der Nacht sind in Memmingen Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Der Grund: Ein 33-Jähriger hat seine Pizza im Ofen vergessen.

03.07.2023 | Stand: 13:22 Uhr

In Memmingen hat ein Rauchmelder Polizei und Feuerwehr in der Nacht auf Montag alarmiert. Laut der Beamten gab es in einer Wohnung eine starke Rauchentwicklung.

Memmingen: Vergessene Pizza führt zu Feuerwehr- und Polizeieinsatz

Erst nach mehrfachem Klopfen und Klingeln öffnete ein 33-Jähriger gegen zwei Uhr morgens die Türe. Die Einsatzkräfte fanden schnell den Grund für die Rauchentwicklung: eine vergessenen Pizza im Ofen.

Der Mann blieb unverletzt und die Feuerwehr rückte nach dem Belüften der Wohnung wieder ab.

Bis auf die verbrannte Pizza entstand kein Schaden.

