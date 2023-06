Kinder schlagen aus Spaß Feuermelder ein und lösen zwei Einsätze aus

Die Feuerwehr in Memmingen musste kurz hintereinander zweimal wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage ausrücken - umsonst wie sich schnell herausstellte.

13.06.2023 | Stand: 12:36 Uhr

In Memmingen haben Kinder am Montag aus Spaß den Feuermelder in einem Parkhaus eingeschlagen und so gleich für zwei Feuerwehreinsätze gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, ging der erste Alarm gegen 13 Uhr bei der Feuerwehr Memmingen ein. Betroffen war die Brandmeldeanlage im Parkhaus Krautstraße.

Memmingen: Kinder lösen aus Spaß Feuerwehreinsatz aus

Vor Ort fanden die Feuerwehrleute allerdings nur den eingeschlagenen Feuermelder. Bilder der Videoüberwachung zeigten, dass zwei Kinder den Alarm ausgelöst hatten und danach aus dem Parkhaus geflohen waren. Gegen 17 Uhr wurde der Alarm laut Polizei erneut ausgelöst. Dieses Mal erwischten die Einsatzkräfte drei Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren im Parkhaus. Sie gaben zu, den Feuermelder aus Spaß eingeschlagen zu haben. Ihre Erziegungsberechtigten müssen laut Polizeiangaben nun vermutlich für den Feuerwehreinsatz aufkommen.

