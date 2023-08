Auf dem Weg zum Knast geflüchtet:  26-Jähriger in Memmingen weiter auf der Flucht

Er entwischte, als ihn Beamte vom Amtsgericht Memmingen zum Polizeiwagen bringen wollten. Wie das dem Mann gelungen ist, kann die Polizei noch nicht sagen.

11.08.2023 | Stand: 18:39 Uhr

Er ist noch immer auf der Flucht: Am Donnerstag war ein junger Mann der Polizei am Memminger Amtsgericht entwischt. Seither wird nach ihm gefahndet. Dafür war am Donnerstag auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der über der Stadt kreiste.

Der 26-Jährige hätte eigentlich in ein Gefängnis gebracht werden sollen. Ihm wird vorgeworfen, Ende Juli in ein Memminger Massagestudio eingebrochen zu sein. Dort soll er die Trinkgeld-Kasse und ein Sparschwein gestohlen haben. Der Polizei gelang es nun, ihn als Tatverdächtigen zu ermitteln. Am Donnerstag entschied ein Ermittlungsrichter am Memminger Amtsgericht, dass der 26-Jährige wegen Fluchtgefahr in Haft muss, bis ein Verfahren gegen ihn eröffnet wird. „Dem Beschuldigten wird damit ein Diebstahl in besonders schwerem Fall in Tateinheit mit Sachbeschädigung zur Last gelegt“, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts am Freitag. Weitere Tatvorwürfe gebe es nicht gegen den 26-Jährigen.

Auf dem Weg vom Gerichtsgebäude zum Polizeiwagen flüchtete er dann. Gefesselt war er nicht, wie die Polizei bestätigte. Er habe einen „Moment genutzt, in dem die Kollegen nicht aufmerksam waren“. Wie die Szene genau ablief, konnte eine Sprecherin des Kemptener Polizeipräsidiums am Freitag noch nicht sagen. Den beiden Beamten gehe es den Umständen entsprechend: „Man kann es sich vorstellen, wie man sich fühlt, wenn einem so etwas passiert.“

Im Allgäu hat es in den vergangenen drei Jahren mindestens zwei ähnliche Fälle gegeben. Im Februar 2020 war es ebenfalls am Memminger Amtsgericht einem jungen Mann gelungen zu fliehen – obwohl er gefesselt war. Auch er sollte einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Nach nur wenigen Stunden wurde er gefasst. Im Januar 2021 sprang ein Beschuldigter aus einem Fenster im ersten Stock der Memminger Polizeiinspektion. Der 41-Jährige flüchtete, wurde aber kurz darauf erneut festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Etwa 2000 Menschen, die in Gewahrsam sitzen, beispielsweise in U-Haft, werden jährlich im Bereich des Polizeipräsidiums Süd/West von der Polizei abgeholt und zu einem Gericht gefahren, heißt es bei der Behörde. Hinzu kommen noch mal wesentlich mehr Frauen und Männer, die festgenommen und dann zügig zu einem Ermittlungsrichter gebracht werden. Deren Zahl werde statistisch aber nicht erfasst.

In Bayern hatte es zuletzt zwei Fluchtfälle kurz hintereinander gegeben: Im Januar dieses Jahres war ein Beschuldigter aus dem Regensburger Amtsgericht geflohen. Als der 41-Jährige nur mit seinem Anwalt in einem Besprechungsraum war, flüchtete er aus dem Fenster. Fünf Tage später wurde er gefasst. Einen Monat danach flüchtete ein 47-Jähriger während einer Verhandlungspause aus einem Fenster des Coburger Landgerichts. Er wurde einen Tag später geschnappt.