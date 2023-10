Schulschwänzer werden von Grenzpolizei erwischt

Am vorletzten Schultag vor den Ferien gehen den Polizisten am Flughafen Memmingen vier Schulschwänzer ins Netz. Die Eltern werden angezeigt.

27.10.2023 | Stand: 12:57 Uhr

Vier schulpflichtige Kinder haben die Grenzpolizisten am Allgäu Airport am Donnerstag beim Versuch erwischt, vorzeitig in den Urlaub zu fliegen. Laut Polizei waren alle vier Kinder bei den Schulen als krank gemeldet.

Schulschwänzer kurz vor den Herbstferien erwischt - Polizei zeigt Eltern an

Eine Schulbefreiung aber habe keine der vier Familien beantragt gehabt, weswegen es einen Verstoß gegen die Schulpflicht darstelle. Die Polizisten informierten die zuständigen Schulämter der 6, 9, 13 und 15 Jahre alten Kinder in der Oberpfalz und in Baden-Württemberg. Die Eltern wurden angezeigt. Nach der Aufnahme der Daten durften alle Beteiligten die Weiterreise antreten.

Flughafen Memmingen: Polizei-Kontrolle erwischt immer wieder Schulschwänzer

Immer wieder erschwischt die Polizei bei Kontrollen am Flughafen Memmingen Schulschwänzer, die verfrüht in die Ferien starten - oder zu spät aus dem Urlaub zurückkehren. Mitte Juni - am ersten Schultag nach den Pfingstferien - waren es dreizehn Verstöße gegen die Schulpflicht, die den Beamten auffielen.

Damals reisten Familien per Flug aus Bosnien, Rumänien, Bulgarien, Irland, Nordmazedonien und Großbritannien erst am Montag ein. An dem Tag hätten ihre Kinder allerdings schon wieder in der Schule sein müssen.

Kann ich ein Kind wegen Urlaub aus der Schule nehmen?

In Deutschland gilt die allgemeine Schulpflicht. In Bayern gilt diese für zwölf Jahre: neun Jahre Vollzeitschulpflicht und drei Jahre Berufsschulpflicht. Wer ohne anerkannte Befreiung beim Unterricht fehlt, verstößt gegen diese Schulpflicht.

Ein Kind einfach aus dem Unterricht zu nehmen, um etwas früher in die Ferien zu starten, ist verboten. Schülerinnen und Schüler können jedoch freigestellt werden. Das erfordert einen Antrag, der von der Leitung der Schule bewilligt werden muss.

Aber: In der Regel wird solch ein Antrag nur aus zwingenden und nachvollziehbaren Gründen genehmigt. Weil der Flug am Donnerstag günstiger als am Samstag ist, wird in der Regel nicht dazu gezählt.

Schulbefreiung in Bayern: Das sind mögliche Gründe

Begründete Ausnahmefälle für eine Befreiung vom Schulbesuch sind von Bundesland zu Bundesland etwas unterschiedlich. Es können beispielsweise besondere Anlässe sein wie

eine Beerdigung,

eine Hochzeit naher Angehöriger,

eine kurzzeitige Befreiung aus religiösen Gründen,

bestimmte sportliche Wettkämpfe.

