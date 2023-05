Frau droht Haus anzuzünden und geht mit Messer auf Polizisten los

Eine Frau hat in Memmingen wohl gedroht ein Haus anzuzünden. Als die Polizei sie aufsucht, attackiert die 50-jährige die Beamten mit einem Messer.

28.05.2023 | Stand: 12:46 Uhr

Eine Frau hat in Memmingen am Samstagmorgen mehrere Polizisten mit einem Messer attackiert. Zuvor erhielten die Beamten Hinweise, dass die Frau drohe, ein Haus in Brand zu stecken.

Messer-Angriff in Memmingen: Frau nach Attacke in psychiatrischer Klinik

Den Hinweisen zufolge zündelte die Frau auf dem Dachboden eines Hauses in der Rheineckstraße und drohe, das Haus in Brand zu setzen, so die Polizei. Beamte fuhren daraufhin zum Haus und betraten die Wohnung der Frau - als sie diese unvermittelt mit einem Messer angriff.

Die 50-Jährige konnte keinen Polizisten verletzen und blieb selbst ebenfalls unverletzt. Sie wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik gebracht.

