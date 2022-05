Polizei findet verletzten Mann in Memmingen - Wurde er ausgeraubt?

Die Polizei hat in der Nacht einen betrunkenen und verletzten Mann in Memmingen angetroffen. Wurde er verprügelt und ausgeraubt?

Bei der Polizei in Memmingen ging Freitagnacht um 2 Uhr über Notruf die Meldung ein, dass im Bereich der Kalchstraße vor dem Hotel "Weißes Ross" eine blutende Person mit nacktem Oberkörper liegen würde. Vor Ort traf die Streife eine 35-Jährigen an, der stark betrunken war und Schürfwunden am linken Knie und am Rücken hatte.

Memmingen: Polizei findet verletzten Mann beim Hotel "Weißes Ross"

Der Mann gab laut Polizei an, geschlagen worden zu sein. Außerdem sagte er, dass ihm nun sein Handy sowie seine Geldbörse mit Ausweis fehle. Nachdem die Polizei einen Straßenraub nicht ausschließen konnte, wurden weitere Streifenbesatzungen der Polizei Memmingen und der Autobahnpolizei hinzugerufen.

Im Rahmen der Fahndung fanden die Beamten einen amtsbekannten 29-Jährigen, bei dem sich das Smartphone des 35-Jährigen sowie seine Geldbörse mit Ausweis befanden. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Polizei als weiteren Beteiligten einen ebenfalls amtsbekannten 43-Jährigen ermitteln.

Wurde der 35-Jährige in Memmingen ausgeraubt?

Weil der 35-Jährige in der Nacht so betrunken war, konnte eine Zeugenvernehmung bislang nicht durchgeführt werden. Bisheriger Stand der Polizei Memmingen ist, dass sich die Beteiligten im Bereich des Zollgartens getroffen hatten und sich daraus ein handfester Streit entwickelte. Bislang geht die Polizei davon aus, dass der 29-Jährige und der 43-Jährige gemeinsam auf den 35-Jährigen eingeschlagen haben und er dabei verletzt wurde. Ob wegen des Smartphones und der Geldbörse ein Raubdelikt vorliegt, ist laut Polizei noch nicht geklärt.

