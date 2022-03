Polizei verhaftet Mann trotz gültigen Bahntickets wegen Schwarzfahrens

Die Grenzpolizei Lindau hat einen Mann in Memmingen wegen Schwarzfahrens verhaftet - obwohl er ein gültiges Ticket hatte. Wie es dazu kam.

07.03.2022 | Stand: 14:35 Uhr

Am Sonntagabend hat die Grenzpolizei Lindau einen 55-Jährigen in einem Zug von Lindau in Richtung München wegen Schwarzfahrens verhaftet. Das teilt die Polizei mit. Bei einer Kontrolle in dem Regionalzug haben die Beamten festgestellt, dass der Mann in der Vergangenheit mehrfach wegen Schwarzfahrens aufgefallen war. Diesmal konnte er jedoch ein gültiges Ticket vorweisen.

Allerdings bestand gegen den 55-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen Erschleichens von Leistungen. Die Folge: Er musste am Bahnhof Memmingen vorzeitig aus dem Zug aussteigen. Um die drohende Haft von 26 Tagen abzuwenden, hätte er einen mittleren dreistelligen Betrag zahlen müssen. Da der Mann mittellos war, zahlte ein Verwandter von ihm den geforderten Betrag auf einer Dienststelle ein. Damit konnte der Mann - wenn auch stark verspätet - seine Bahnreise nach München fortsetzen.

