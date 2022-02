Memmingen: Großer Zulauf bei den Stadtführungen

Die Tourist Information Memmingen verzeichnet 2021 eine Steigerung von über 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Was künftig noch mehr Gäste anziehen soll.

Steil nach oben ging die Zahl der Stadtführungen in Memmingen im zweiten Coronajahr 2021: Mit 225 Führungen gegenüber 157 im Vorjahr war eine Steigerung von 43,3 Prozent zu verzeichnen. Es wurden 3307 Teilnehmende gezählt, das sind rund 39,6 Prozent mehr als 2020 – obwohl die ersten öffentlichen Führungen erst ab Mitte Juni möglich waren. Von einer „generellen Erholung des Marktes“ spricht deswegen Doreen Seeberger, die Leiterin des Memminger Tourismusamtes. Seit November finden allerdings erneut keine Stadtführungen mehr statt.

Corona und ein selbst gewählter Lockdown

„Wir wollten den Führenden nicht zumuten, Impfnachweise kontrollieren zu müssen“, begründet Seeberger diesen diesmal selbst gewählten Lockdown. Auch habe sich gezeigt, dass es Gäste mit dem vorgeschriebenen Maskenzwang draußen oft nicht so genau nehmen und es für die Führerinnen unangenehm war, sie deswegen zu ermahnen. „Aber ich denke, spätestens im April können wir wieder durchstarten“, sagt Seeberger.

Gruppengröße während der Corona-Pandemie

In der Pandemie deutlich nach unten gegangen ist – gezwungenermaßen – die Gruppengröße. Statt durchschnittlich 30 Personen wie im Jahr 2019 machten sich jeweils nur rund 15 Interessierte gemeinsam auf den Weg durch die Altstadt. Das bedeutete zwar weniger Umsatz pro Führung, andererseits war dadurch die Qualität höher. Deshalb wird die Tourist Information künftig die Teilnehmerzahl generell auf 20 Personen beschränken.

Unterschied zwischen öffentlichen und gebuchten Führungen

Unterschieden wird im Tourismusamt zwischen öffentlichen und gebuchten Führungen, also solchen die zum Beispiel bei Geburtstagen, Hochzeiten oder Betriebsausflügen in geschlossenen Gruppen unternommen werden. Letztere hatten sogar noch einen stärkeren Zulauf als die öffentlichen. „Das spiegelt wider, wie unsere Gesellschaft gerade funktioniert“, sagt Seeberger. Spontane Unternehmungen seien schwieriger gewesen bei den immer wieder wechselnden Hygienevorschriften. Um das wieder aufzuholen, soll 2022 das Angebot an öffentlichen Führungen noch ausgebaut werden.

Dabei kommt Seeberger mit ihrem aktuellen Personal an Grenzen: „Alle unsere Führerinnen stehen noch im Arbeitsleben, wir müssen da sicher aufstocken.“ Im Blick hat sie dabei als großes Ziel das Festjahr 2025, in dem sich die Abfassung der „Zwölf Bauernartikel“ in der Kramerzunft zum 500. Mal jährt. „Spätestens bis dahin brauchen wir mehr Menschen, die Leute durch die Stadt schleusen“, sagt sie.

Gute Erfahrungen bei diesem Rundgang durch Memmingen

Zumal erste Versuche mit diesem Thema im vergangenen Jahr überaus vielversprechend waren. Übrigens vor allem beim Rundgang „Ab durch die Mitte“, der dienstags um 11 Uhr gestartet ist. „Der Termin vormittags unter der Woche war ein Experiment, wir hätten nie erwartet, dass uns der geradezu aus den Händen gerissen wird.“ In Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum ist im Mai für die Stadtführer eine Fortbildung zu den Bauernartikeln geplant, die neue Forschungsergebnisse und einen frischen Blick auf dieses wichtige Kapitel der Stadtgeschichte vermitteln soll.

Insgesamt 36 verschiedene Angebote gibt es, die Stadt zu entdecken. Und was schauen sich die Leute am liebsten an? Der Klassiker „Zauber der Altstadt“ liegt da mit 57 Prozent Buchungsquote ganz weit vorn. Auf Platz drei 2021 landeten die Kinder-Führungen mit 345 Teilnehmern.

Nach Memmingen: Woher kommen die Gäste?

Dabei kamen die meisten Gäste aus Memmingen (30 Prozent) und dem Umkreis bis 100 Kilometer (39 Prozent). Immerhin 13 Prozent nahmen eine Anfahrt von 100 bis 200 Kilometern auf sich – danach sinkt die Zahl auf drei bis vier Prozent. Das größte Wachstum kam mit drei Prozentpunkten aus der Entfernung 400 bis 900 Kilometer, was vor allem einem zunehmenden Anteil von Bus- und Reisegruppen zu verdanken ist.

Internationale Gäste anziehen

Um künftig noch mehr Menschen aus ganz Deutschland und auch internationale Gäste in die Stadt zu holen, will Seeberger nun den Übernachtungstourismus ankurbeln. „Die lassen am meisten Geld da und empfehlen uns am meisten weiter“, betont die Tourismusexpertin. Auch Radler wolle man verstärkt ansprechen, da gleich drei Fernradwege die Maustadt kreuzen. Dafür wünscht sie sich mehr Hotelbetten in der Stadt. „Wir haben etwa 1000 und könnten 200 mehr vertragen“, sagt sie. Ein Budgethotel oder ein Hostel und eine Luxusherberge fehlten dabei völlig.

Das soll dann auch die Zahl der Führungen weiter nach oben treiben. Neue Themen kommen dabei hauptsächlich von den Stadtführern. „Sie lieben die Stadt und die Geheimnisse, die hier verborgen liegen und haben große Lust darauf, das weiterzuerzählen“, weiß Seeberger – und sie prognostiziert: „2022 wird ein gutes Stadtführungsjahr.“

