Memmingen hat zweithöchsten Inzidenzwert in Deutschland - woher kommen die Infektionen?

Memmingen steht auf dem besorgniserregenden Platz 2 der bundesweiten Inzidenztabelle. Und auch das Unterallgäu, das Memmingen teils umgibt, steht nicht gut da.

10.05.2021 | Stand: 14:44 Uhr

Aktualisiert um 12.19 Uhr - Während in vielen Kommunen in Deutschland die Inzidenzwerte sinken, bleiben die Zahlen in Memmingen und im Unterallgäu seit Tagen auf etwa gleich hohem Niveau. Am Montag lag der Wert in Memmingen bei 267,6 (Quelle: RKI, Stand Montag). Das Unterallgäu liegt mit einem Wert von 237,4 bundesweit auf Platz 13.

Dass Memmingen bei den aktuellen Inzidenzwerten deutschlandweit auf Platz 2 steht, hat weniger damit zu tun, dass die Werte drastisch gewachsen sind, sondern vor allem damit, dass sich in allen anderen Kommunen, die bisher vor Memmingen lagen, die Corona-Lage weiter entspannt habe. So rutschten sie in der Inzidenztabelle auf untere Plätze. Zwar stieg der Wert in der kreisfreien Stadt im Vergleich zwischen Samstag und Montag um 59. Das Niveau bleibt aber seit Tagen ungefähr gleich.

Memmingen: Corona-Hotspot bisher nicht bekannt

Warum entspannt sich die Lage in Memmingen nicht? Das haben wir im Rathaus gefragt. "Die Infektionen sind nicht zuzuordnen, das Infektionsgeschehen ist weiterhin diffus. Es handelt sich vor allem um Infektionen am Arbeitsplatz, die in den familiären Bereich hineingetragen werden, häufig sind dann komplette Familien betroffen", sagt Alexandra Wehr, Pressesprecherin der Stadt Memmingen.

Hotspots gebe es derzeit nicht. "In einem Altenheim gibt es aktuell Infektionen bei zwei Personen des Pflegepersonals und bei fünf Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Seniorinnen und Senioren sind bereits vollständig geimpft und alle sind symptomfrei beziehungsweise sie haben milde Verläufe. Es zeigt sich hier, dass die Impfung wirkt. Eine Infektion kann auch bei vollständig geimpften Personen eintreten, schwere Erkrankungen konnten jedoch durch die Impfung bei den Senioren wie auch beim Pflegepersonal verhindert werden", sagt Alexandra Wehr.

Sitzung des Stadtrats abgesagt

Wegen des anhaltend hohen Inzidenzwertes in Memmingen hat die Stadt die Plenumssitzung des Stadtrats, die Montagabend (10. Mai) stattgefunden hätte, abgesagt. Ebenso die Sitzung des Gestaltungsbeirats am Dienstag - "um nicht zwingend erforderliche Kontakte zu vermeiden".

Derzeit gelten in Memmingen die Regelungen für eine Inzidenz über 150 mit Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperre, geschlossener Gastronomie, Distanzunterricht und dem Click&Collect-Modell im Einzelhandel. "Diese Einschränkungen sind bereits sehr weitreichend."

Aktuell tendenziell mehr Kontaktpersonen pro Infiziertem

Alexandra Wehr weiter: "Es ist natürlich so, dass Menschen bei schönem Wetter nach draußen gehen und die Sonne genießen. Auf besonders beliebten Plätzen finden regelmäßige Kontrollen statt, was die Einhaltung der Abstandsregeln und der Kontaktbeschränkungen angeht. Allerdings sind Kontrollmöglichkeiten beschränkt und die Stadt appelliert an die Eigenverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger."

Ein Problem bei der Nachverfolgung von Personen, die direkten Kontakt zu Menschen mit Corona hatten, gebe es nicht. "Das Gesundheitsamt ist uneingeschränkt einsatzfähig und kontaktiert alle Personen, die als Kontaktpersonen angegeben werden." Aktuell gebe es tendenziell wieder mehr Kontaktpersonen pro Infiziertem.

Oberbürgermeister und Landrat wollen sich an Gesundheitsminister wenden

Weil auch im Unterallgäu die Inzidenzwerte nicht sinken (siehe unten), haben sich Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder und der Landrat des Unterallgäus, Alex Eder, am Montagvormittag zusammengetan. Gemeinsam wollen sie Kontakt zu Bayerns Gesundheitsminster Klaus Holetschek aufnehmen, um mit ihm darüber zu sprechen, wie die Lage in der Region verbessert werden kann.

Unterallgäu: "Können es nicht klar zuordnen"

Im Unterallgäu wird darüber gerätselt, warum sich die Lage im Landkreis nicht entspannt. Dort liegt der Wert seit Tagen stets zwischen 197 und zuletzt 237. "Wir können es nicht klar zuordnen", sagt Kreissprecherin Sylvia Rustler. Es gebe keine im Landratsamt bekannten Hotspots. Stattdessen gebe es "viele Fälle im familiären Bereich", in denen mehrere Personen mit Corona infiziert sind.

Einer der Gründe, weshalb sich die Lage nicht entspanne, könne sein, dass einige Menschen im Unterallgäu an einer Corona-Mutation erkrankt seien. Und die seien ansteckender als die bisherige Variante.

In vier Unternehmen im Unterallgäu gebe es derzeit Corona-Fälle. In dreien davon seien die Zahlen der erkrankten Mitarbeiter im unteren einstelligen Bereich. In der Firma Grob in Mindelheim gebe es derzeit 41 Fälle.

Insgesamt aber gebe es Ansteckungen vor allem im privaten Bereich. Da müsse an die Vernunft der Menschen appelliert werden, sich an die Coronaregeln zu halten, sagt Rustler.

Landkreis erhöht mit Gemeinden Zahl der Testzentren

Doch der Landkreis unternimmt auch etwas. So erhöht er zum Beispiel die Zahl der Testzentren. Derzeit gibt es 30, in ein bis zwei Wochen sollen es 40 sein. Dazu hatte der Kreis die Gemeinden aufgerufen, ebenfalls Testzentren einzurichten. Bis Montagvormittag haben zehn Kommunen daraufhin zugesichert, in Kürze Testmöglichkeiten anzubieten. "Wir hoffen, durch das vermehrte Testen das Infektionsgeschehen besser durchbrechen zu können", sagt Sylvia Rustler.

Zusätzlich werde der Impfbus nun vorrangig in Gemeinden geschickt, in denen es besonders viele Infektionen gebe.

Die Nachverfolgung von Erstkontakten funktioniere im Unterallgäu gut. An allen Tagen der Woche werde von früh bis spät recherchiert und telefoniert. Werktags arbeiteten 25 Mitarbeiter daran, an Wochenenden und Feiertagen etwa zehn Mitarbeiter.

