Polizei steht vor einem Rätsel: Warum stürzte das Haus in Memmingen ein?

02.05.2022 | Stand: 14:34 Uhr

Wie kam es zu dem Hauseinsturz, bei dem am Freitagabend ein Mann starb? Während Umbauarbeiten an einem leer stehenden Haus war das Gebäude im Memminger Nordwesten in sich zusammen gefallen.

Ein Gutachter soll der Ursache auf den Grund gehen und klären, „ob dort alles nach den Regeln der Baukunst abgelaufen ist“, bestätigt Polizeisprecher Dominic Geißler am Montag. Voraussichtlich am Dienstag kommt er nach Memmingen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um ein tragisches Unglück. Der Sachverständige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft jedoch klären, ob die Baustelle und konkret die Baugrube rund ums Haus richtig abgesichert war und warum das Haus binnen Sekunden in sich zusammenstürzte. (Lesen Sie auch: Hauseinsturz in Memmingen: Wichtiger Zeuge steht unter Schock - Nachbarn berichten Auffälligkeiten)

Hauseinsturz in Memmingen: Ein wichtiger Zeuge steht unter Schock - kann er helfen, das Rätsel zu lösen?

Neue Erkenntnisse erhofft sich die Polizei auch von einem 38-Jährigen, der wie der verstorbene 42-Jährige und der schwer verletzte 73-Jährige auf der Baustelle war. Wann er vernommen werde, stehe noch nicht fest – denn der Mann erlitt einen Schock; er erlebte den Einsturz aus unmittelbarer Nähe. Ein vierter Mann, der ebenfalls am Freitag auf der Baustelle tätig war, sei aber zum Zeitpunkt des Einsturzes nicht vor Ort gewesen.

Um die genaue Todesursache des verschütteten 42-Jährigen zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Leichnams an – auch wenn augenscheinlich klar sei, dass der Mann wohl von den Trümmern erschlagen wurde, sagt Polizeisprecher Geißler. Inzwischen seien auch die personellen Verhältnisse auf der Baustelle geklärt: Der 73-Jährige ist der Vater des 38-Jährigen und des vierten Mannes. Einem der Söhne gehöre das nun eingestürzte Haus, sagt die Polizei. Der Tote sei ein Freund der Familie.

