Memmingen: Hocker sollen Besuch in Mewo-Kunsthalle erleichtern

Freunde der Mewo-Kunsthalle finanzieren Sitzgelegenheit. Das steckt dahinter.

22.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Faltbare Sitzgelegenheiten gehören in großen Kultureinrichtungen mittlerweile zur Grundausstattung. Seit kurzem besitzt auch die Mewo-Kunsthalle ein Set von 20 Museumshockern inklusive zugehöriger Ständer. Die Freunde der Mewo-Kunsthalle haben diese Investition getätigt und die Kosten von 3344 Euro für die Anschaffung übernommen.

Finanzierung und Platzanforderungen

„In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Anfragen aus den Reihen der Gäste, die sich mobile Sitzgelegenheiten wünschten“, erläutert Kunsthallenleiter Axel Lapp. Neben der eigentlichen Finanzierung scheiterte das Unterfangen bisher an den Platzanforderungen für die Aufbewahrung. Rollwagen sind sperrig und lassen sich in den für Ausstellungen umgebauten Räumen der Mewo-Kunsthalle schlecht verbergen.

Die Lösung entdeckt

Bei einem Besuch im Museion in Bozen im Sommer 2021 entdeckte Lapp die Lösung in Form von kleinen Standfüßen, die maximal fünf Hocker fassten, heißt es. „Auch die Beschaffung dieser Hocker ist ein Weg, Barrieren abzubauen und gerade in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen den Besuch zu erleichtern“, bringt es Michael Aicham, der Vorstand der Freunde der Mewo-Kunsthalle, auf den Punkt.

