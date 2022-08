Aus Modeladen wird Optiker: Neueröffnung am Weinmarkt in Memmingen

Im Frühjahr hat das Bekleidungsgeschäft Orsay seine Filiale in Memmingen geschlossen. In diese Räume am Weinmarkt wird im September ein Optiker eröffnen.

15.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Nur wenige Monate standen die Geschäftsräume am Weinmarkt 2 in Memmingen leer. Nachdem der Modehändler Orsay im Frühling ausgezogen ist, wird dort nun ein anderes Geschäft eröffnen: der Optiker Kirchmayer und Schütz startet am Donnerstag, 8. September. Im Erdgeschoss wird der Kundenbereich sein. Unter anderem werden dort die Produkte wie Brillen und Zubehör ausgestellt, sagt Katharina Schütz, eine der beiden Geschäftsinhaberinnen. In der ersten Etage wird unter anderem der Werkstattbereich sein, in dem Brillen angefertigt werden.

Der neunte Optiker in der Stadt

Zu Optiker Kirchmayer und Schütz gehören derzeit neun Filialen, acht davon sind im Allgäu verteilt. Eine liegt im Kreis Biberach. In Memmingen wird das zehnte Geschäft des Unternehmens eröffnet. Und es ist der neunte Optiker in der Stadt. Übrigens gegenüber der Filiale der Optikerkette Apollo.

Es können sich mehrere Optiker rentieren

Ja, es gebe schon viele Optiker in Memmingen, sagt Katharina Schütz auf Nachfrage. Doch: „Die Kunden haben unterschiedliche Bedürfnisse und darum gibt es auch verschiedene Angebote.“ Durch das unterschiedliche Angebot könnten sich mehrere Optiker in Memmingen rentieren. „Unser Slogan ’Brillen machen Leute, Stil schafft Persönlichkeit’ bringt unsere Philosophie auf den Punkt.“ Die Brille sei heute mehr als eine Seh- und Lesehilfe, sie sei ein modisches Accessoire. Und das Konzept des Unternehmens sei jetzt reif dafür gewesen, das Geschäft in Memmingen zu eröffnen. „Die Räumlichkeiten, die wir dafür gefunden haben, sind ideal.“

An der Tür zum Geschäft, das derzeit umgebaut wird, ist auf einem Plakat zu sehen, dass Mitarbeiter gesucht werden. Ein Problem wegen des Fachkräftemangels? Nein. „Wir suchen immer jemanden, da wir im vollen Wachstum sind.“ Wie viele Mitarbeiter insgesamt in der Memminger Filiale beschäftigt sein werden, dazu sagte das Unternehmen nichts. (Lesen Sie auch: Wie viele Optiker braucht eine Kleinstadt?)

"Alles lieber als Leerstand"

Das sagt das Stadtmarketing: „Grundsätzlich begrüßen wir vom Memminger Stadtmarketing jede hochwertige, vernünftige Belegung einer Leerfläche“, sagt Hermann Oßwald, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins. „Mir ist alles lieber als Leerstand oder Ein-Euro-Läden.“ Andererseits seien einige Branchen in der Altstadt mittlerweile so stark vertreten, „dass ich mich als Verbraucher fragen würde: Gibt es da nicht schon ein Überangebot?“. Gerade an dieser Stelle, also am Weinmarkt, mitten in der Innenstadt, 1-A-Lage, wäre ihm ein ergänzendes Sortiment lieber gewesen, um die Angebots-Vielfalt und so die Attraktivität dort zu erhöhen.

So hätte sich Hermann Oßwald eher ein Bekleidungsgeschäft oder einen Laden mit Dingen des täglichen Bedarfs in die Räume des ehemaligen Modeladens gewünscht. Optiker, Hörgeräteakustiker, Handyläden seien in Memmingen bereits gut vertreten. „Für unsere Stadtgröße sind wir da gut aufgestellt.“ Wichtig ist Oßwald, dass er bei dieser Einschätzung nicht auf einzelne Unternehmen abzielt, sondern die Zahl der Vertreter dieser Branche in der Memminger Altstadt insgesamt. Mit Blick auf den neuen Optiker sagt er: „Ich wünsche ihm viel Erfolg.“

Allgemeiner Trend: Weniger Optiker

Das sagt der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen: Dass in Memmingen die Zahl der Optiker eher steigt als sinkt, entspricht nicht dem bundesweiten Trend, sagt Sarah Köster, Sprecherin des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen mit Sitz in Düsseldorf. Die Zahl der Augenoptikbetriebe gehe insgesamt zurück. Gleichzeitig aber wachse „der Bedarf an individuellen Lösungen für optimales Sehen“, aus demografischen Gründen und wegen der zunehmenden Bildschirmarbeit in Beruf und Freizeit.

Durch Konkurrenzdruck auch durch Optiker-Ketten hätten gerade kleinere Betriebe zu kämpfen. Sie müssten sich teils spezialisieren, um sich abzuheben. „Somit kann es zum Beispiel durchaus sein, dass sich ein kleinerer Betrieb gut in Konkurrenz zu einer Apollo-Filiale behaupten kann.“ Außerdem sei es so, dass größere Betriebe mit mehreren Filialen andere Zielgruppen als kleinere Optiker ansprechen, andere Schwerpunkte setzen, „sowohl beim Brillenangebot und der Preisgestaltung als auch bei Serviceleistungen“.

Was sich Einzelhändler und deren Kunden wünschen

Boutiquen, mehr Aktionen, weniger Reglements: Wie die Memminger Innenstadt attraktiver werden und mehr Kunden anlocken kann, haben wir Geschäftsinhaber gefragt.

Während Recherchen zu Leerstand und Einzelhandel in Memmingen ist in Gesprächen immer wieder zu hören, dass es bereits genug Optiker und Handyläden gibt. Wir haben Einzelhändler gefragt, was nötig ist, um die Innenstadt attraktiver zu machen.

Mehr Leben, mehr Abwechslung: ... das wünschten sich viele ihrer Kundinnen und Kunden für den Einzelhandel in Memmingens Innenstadt, sagt Sandra Kräss, Inhaberin von rosella am Weinmarkt. Statt weiterer Optiker, Cafés, Hörgeräteakustiker würden kleinere, feinere Läden das Einkaufserlebnis verbessern.

Mehr Modeläden: Von einigen Kunden habe er gehört, dass es keinen Spaß mehr mache, in Memmingen einzukaufen, sagt Franco Galluzzi, Inhaber des Lotto-Geschäfts am Marktplatz. Er höre öfter vom Wunsch nach mehr Mode- und Schuhgeschäften. Er selbst würde sich zudem über mehr Aktionen in der Altstadt freuen. Dienstags und samstags während der Wochenmärkte kämen viele Menschen in die Stadt, davon profitiere er auch. Es müsse also mehr solcher Magnete gebe, die die Stadt beleben.

Sehr mutig: Aus seiner Sicht gibt es genug Optiker in Memmingen, sagt Winfried Essmann von Brillen Essmann. Deshalb sei Kirchmayer und Schütz sehr mutig, hier eine Filiale zu eröffnen. Er hätte sich an dieser Stelle am Weinmarkt eher ein Bekleidungsgeschäft einer Modemarke gewünscht, zu dem die Kunden gezielt gekommen wären, sagt Essmann. Ein wenig Sorgen mache er sich schon um die Innenstadt. Vielleicht liege das Problem der Leerstände auch an hohen Mieten. Es gebe zwar schon Vermieter, die die Preise an die Situation angepasst hätten. Wünschenswert wäre es aber, wenn noch mehr mitziehen würden.

Zusammenhalt: Ein Optiker mehr oder weniger, ist für Wolfgang Wilhelm, Bücherei Spiegelschwab, nicht entscheidend. „Da bin ich vollkommen neutral.“ Wichtig sei, dass die Händler zusammenarbeiten, um die Stadt voranzubringen. Und nicht nur die Händler. Er wünscht sich, dass die Stadtgesellschaft, also Verwaltung, Kirche, Vereine, Institutionen, Einwohner besser miteinander für ein schönes Memmingen arbeiten. Dann könne etwas erreicht werden. Die umfassende Hilfe für Tschernihiw, Memmingens ukrainische Partnerstadt und durch den Krieg teils zerstört, habe gezeigt, dass die Menschen in der Stadt zusammen etwas schaffen können. Es war viel gespendet worden, es gab Hilfstransporte, viele nahmen Geflüchtete auf.

Kleinere Boutiquen: ... würden das Einkaufserlebnis in Memmingen erhöhen, sagt Zeynep Sayin, Inhaberin von Sany Mode. Dann kämen auch mehr Kunden in die Altstadt. Denn Memmingen konkurriere mit anderen Städten wie Kempten und Ulm und müsse dafür sorgen, dass es sich weiterhin für Menschen von außerhalb lohnt, hierherzukommen. Weitere Ketten seien da eher weniger hilfreich, denn die gebe es auch in anderen Orten. (Lesen Sie auch: So will Ottobeuren die Weichen für die nächsten Jahre stellen)

Weniger Reglements für Einzelhändler: Eine Parfümerie, ein Tante-Emma-Laden, ein Käslädele: So etwas täte dem Weinmarkt gut, sagt Fritz Tröger von Optik Tröger. „Aber das hängt natürlich vor allem von den Konsumenten ab“, ob sich so ein Laden dort halten kann. Kleinere Geschäfte seien wichtig für Städte, sonst werde es bald überall nur noch die gleichen Produkte derselben großen Händler geben. Deshalb wünscht sich Tröger von der Verwaltung, kleinere Händler und auch Gastronomen besser zu unterstützen, ihnen weniger Regeln aufzuerlegen. Zum Beispiel, indem Außenbestuhlung, der Verkauf vor dem Geschäft, aber auch Außenwerbung erleichtert wird.