Memmingen: Integration betrifft alle Lebensbereiche

Wie wollen und sollen Bürgerinnen und Bürger miteinander umgehen? Dieser Frage möchte die Stadt nachgehen – und ein integrationspolitisches Gesamtkonzept erarbeiten.

19.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) blickt am Samstag in der Stadthalle in nur wenige Gesichter. Das Stadtoberhaupt zeigt sich ernüchtert, erklärt: Eigentlich geht das Thema Integration jeden an, sollte entsprechend von Interesse sein. Die Resonanz am Auftaktworkshop für ein integrationspolitisches Gesamtkonzept bilanziert er deswegen mit dem Wort „bescheiden“. Nichtsdestotrotz sei es ein wichtiges Thema, denn es beschäftige sich mit einem gesellschaftlichen Wandel. „Menschen sind auf der Flucht und diese Fluchtbewegungen finden auch in unserer Stadt ihren Niederschlag“, so Schilder weiter. Deswegen soll in Memmingen unter anderem der Frage nachgegangen werden: „Wie wollen wir in Memmingen miteinander leben und umgehen?“ Das zu definieren, sei das Ziel des Konzeptes.

