Darum geht es im neuen Krimi von Walter Christian Kärger aus Memmingen

Der Autor Walter Christian Kärger aus Memmingen spricht über sein neues Buch und seine erfolgreichen Bodensee-Krimis. Wo er am liebsten schreibt.

27.06.2023 | Stand: 06:10 Uhr

Mit seinem jüngsten Werk „Räuber und Schandarm“ begibt sich der Memminger Autor Walter Christian Kärger erstmals nach Niederbayern. Die Krimikomödie dreht sich um einen Knacki und drei Dorfpolizisten auf Abwegen.

Herr Kärger, Ihre Krimis und Thriller waren bis jetzt am Bodensee oder in München verortet, warum spielt „Räuber und Schandarm“ in Niederbayern?

Walter Christian Kärger: Das hat einen ganz einfachen Grund, ich wollte einmal eine Krimikomödie schreiben und dafür musste es ein Zwergenrevier in einer abgelegenen Grenzregion sein.

Die drei jungen Dorfpolizisten in diesem kleinsten Revier Bayerns kommen vom rechten Weg des Gesetzes ab? Was passiert da?

Kärger: Ihnen droht die Zwangsversetzung. In ihrer Not beschließen sie, die Kriminalstatistik mit kleinen Verbrechen aufzumöbeln. Helfen soll ein alter Freund, der gerade aus der Haft entlassen wird. Doch bei ihren Plänen geht so einiges schief. Das Ganze ist eine etwas überspitzte Komödie, die gut nach Niederbayern passt.

Kärger: Es hat auch super Spaß gemacht, das zu schreiben. Ich fühle mich wohl, wenn es satirisch wird und überdreht. Das Ganze ist so eine Art Ocean’s Four in Niederbayern – mit drei Losern. Ich wollte aber auch die Lebenswirklichkeit auf dem Land abbilden: Jeder hat Schulden, weil er ein Haus gebaut hat, wie es dort so üblich ist. Plötzlich besteht die Gefahr, dass sie ihre Jobs los sind oder vielleicht nach München wechseln müssen, wo sie die Mieten nicht bezahlen können.

In Ihren Bodensee-Krimis findet sich viel Lokalkolorit. Wie gut kennen Sie Niederbayern?

Kärger: Gar nicht, das ist alles ausgedacht. Den Bodensee hatte ich für die Madlener-Krimis als Schauplatz gewählt, weil Memmingen schon besetzt war. Inzwischen gibt es noch einige Bodenseekrimis mehr, aber von meinem Verleger weiß ich, dass ich dort der Bestsellerautor bin. Und irgendwo müssen sie ja spielen, ich kann Max Madlener ja nicht einfach versetzen. Ein bisschen Lokalkolorit ist dabei wichtig, aber mir kommt es auf einen guten Plot an, der kann dann eigentlich überall spielen.

Warum haben Sie mit „Räuber und Schandarm“ schon Ihre dritte Krimi-Reihe begonnen?

Kärger: Sonst wird es ja langweilig! Wenn man sechs, sieben Monate an einem Madlener sitzt, geht einem der schon auf den Zeiger. Da kommt übrigens bald der achte Fall, der Vertrag ist schon unterschrieben. Die Thriller mit Paul Simon enden, da hatte ich keine Lust mehr auf einen dritten. Und je nachdem wie der Niederbayern Krimi läuft, geht diese Reihe dann noch weiter.

Dann gibt es ja noch die Mittelalterromane, die Sie unter dem Pseudonym Johanna Geiges veröffentlicht haben.

Kärger: Damit ist Schluss, weil ich mich da sehr über den Verlag geärgert habe. Weil ich die Bücher unter einem weiblichen Pseudonym schreiben sollte, angeblich verkauft sich so das Mittelalter besser. Und nach den zwei sehr erfolgreichen Medica-Büchern hieß es, ich sollte etwas ohne die Medica schreiben. Das ging dann aber ziemlich unter. Spaß hat mit das Schreiben trotzdem gemacht, weil ich ein großer Mittelalter-Fan bin.

Sie waren ursprünglich Drehbuchautor. Würden Sie ihre Krimis gern verfilmt sehen?

Kärger: Auf jeden Fall. Ich habe sogar schon einen Produzenten, der sich für Räuber und Schandarm interessiert. Aber die Finanzierung eines Films ist heute eine Sammlung von Fördergeldern und sie zu bekommen ist sehr schwierig. Auch für Kommissar Madlener hatte ich schon ein paar Optionen, aber es ist nie was draus geworden. Oft höre ich da, das Genre Krimis sei ausgereizt.

Aber es laufen doch Krimis rauf und runter im Fernsehen.

Kärger: Genau diese Schwemme ist das Problem. Das ZDF sagt, meine Qualität würde stimmen, aber es gibt schon zwei Reihen, die am Bodensee spielen. Trotzdem habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und der Erfolg der Eberhofer-Filme beweist ja das Gegenteil. Ich denke, mit einer guten Besetzung und einem guten Regisseur hätten die Madlener-Krimis das Potenzial für eine Verfilmung.

Würden Sie dann das Drehbuch selbst schreiben?

Kärger: Nein, das würde ich nicht. Nur, wenn ein Buch zum Beispiel als Sechsteiler herauskommen würde, sonst müsste ich zu viel wegkürzen, das täte mit weh.

Warum sind Sie überhaupt ins Romanfach gewechselt?

Kärger: Ausschlaggebend war der erste Kluftinger-Krimi „Milchgeld“. Volker Klüpfel und Michael Kobr waren die ersten, die einen komischen Krimi geschrieben haben, das fand ich gut. Damals hatte ich sogar eine Option auf das Drehbuch, aber zu dem Zeitpunkt wollte der BR den Stoff noch nicht. Das hat mich so geärgert, dass ich gedacht habe, dann probier ich eben selbst, so einen Krimi zu schreiben.

Zuerst kam aber Ihr historischer Roman „Das Geheimnis der Medica“ heraus.

Kärger: Mein Agent meinte damals, ein historischer Roman hätte bessere Aussichten. Ohne so einen Agenten hat man übrigens gar keine Chance auf dem Markt. Er versucht, die Manuskripte bei einem Verlag unterzubringen, verhandelt und macht die Verträge. Das kostet zwar einiges, aber ohne so ein Networking geht es nicht. Ich habe damals fast gleichzeitig den ersten Madlener-Fall „Das Flüstern der Fische“ geschrieben. Das war ein großer Schritt für mich weg vom Drehbuch hin zum Roman.

Wie muss man sich Ihren Schreiballtag vorstellen?

Kärger: Ich schaffe etwa zwei Bücher pro Jahr und arbeite sehr diszipliniert daran. Ich tippe etwa von 10, 11 Uhr bis 15 Uhr in den PC, was ich nachts handschriftlich im Bett geschrieben habe.

Wie bitte, nachts im Bett?

Kärger: Ja, ich schreibe jede Nacht von etwa 11 bis 3 Uhr, da stört mich niemand. Meine Frau sagt dazu immer Method Writing, analog zur Arbeitsweise Method Acting bei Schauspielern. Ich versetze mich nämlich total rein in die Geschichte, das läuft wie ein Film in mir ab. Dafür muss man den Kopf frei haben, sonst funktioniert es nicht. Spätnachmittags korrigiere ich die Ausdrucke bis etwa sieben Uhr abends. Das mache ich sieben Tage die Woche, ich brauche nicht so viel Schlaf und habe ewig keinen Urlaub mehr gemacht. Aber selbst da würde ich schreiben.

Und was sagt Ihre Frau zu dieser Nachtarbeit?

Kärger: Die stört das nicht. Ich brauche diesen Arbeitsrhythmus und so viel Zeit. Ich schaffe nicht mehr als drei, vier Seiten pro Tag, wenn ich im Flow bin. Bei mir ist das ungefähr so, wie wenn ein Flugzeug startet: Es tut sich sehr schwer, in die Luft zu kommen, aber wenn es seine Reisehöhe hat, geht es einigermaßen.

Was ist beim Romanschreiben anders als beim Drehbuch?

Kärger: Drehbücher sind viel konzentrierter. Du weißt, du hast nur 90 Minuten für die Geschichte. Und du musst darauf achten, dass du den Etat nicht überschreitest. Ich wollte zum Beispiel in dem Film „Die Jahrhundertlawine“ einen voll besetzten Bus abstürzen lassen, aber das wäre zu teuer geworden. Im Roman kann ich alles schreiben, was ich will und zugleich ins Innere der Figuren blicken. Verdient habe ich vorher allerdings viel besser.

Denken Sie beim Schreiben eine mögliche Verfilmung gleich mit?

Kärger: Ich denke immer filmisch und stelle mir vor meinem geistigen Auge vor, ob die Szene optisch etwas hergibt. Ich liebe deshalb auch Rück- und Vorblenden wie in Serien, das ist gut für den Spannungsbogen.

Ihr nächstes Buch wird nun Ihr erster historischer Krimi.

Kärger: Ja, er heißt „Der Dienstmädchenmörder“ und erscheint im Januar. Er spielt 1886 in München, die Hauptperson ist ein Pathologe, der einen Adoptivbruder und eine weibliche Assistentin hat, die Frauenrechtlerin ist und eigentlich Chemie studiert hätte, aber das war damals noch nicht möglich für eine Frau. Sie leben in einer Menage à Trois und klären miteinander einen Riesenmordfall auf. Damals begann ja erst die Zeit der Kriminalistik, es gab noch keine Fingerabdrücke oder Giftscreening, das fand ich spannend. Der Ermittler ist so eine Art bayerischer Sherlock Holmes. Die drei klären eine Serie von Morden an Dienstmädchen auf, die als Selbstmorde getarnt sind.

Das klingt alles so, als wollten Sie noch lange weiter schreiben.

Kärger: Ich habe Ideen genug für noch viele Stoffe. Wenn ich einen Roman schreibe, bin ich zwar weg von dieser Welt, aber im Kopf immer schon beim nächsten. Mir macht das großen Spaß – und ich kann ja auch nichts anderes.

Über den Autor:

Walter Christian Kärger (Jahrgang 1955) ist in Memmingen geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur am Bernhard-Strigel-Gymnasium (1974) studierte er an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Anschließend arbeitete er 30 Jahre als Drehbuchautor in München. Über 100 seiner Drehbücher wurden für Kino oder TV verfilmt, unter anderem der Spielfilm „2 Männer, 2 Frauen, 4 Probleme“, der TV-Zweiteiler „Störtebeker“ oder der Fernsehfilm „Die Jahrhundertlawine“. Kärger lebt seit über zehn Jahren als Romanautor wieder in Memmingen.

Seine Bücher: Erschienen sind von Kärger zwischen 2013 und 2022 sieben Bodensee-Krimis mit Kommissar Max Madlener und seiner Assistentin Harriet Holtby, zuletzt „See ohne Wiederkehr“ (Emons-Verlag). Sie wurden etwa 100.000-mal verkauft. Er hat zwei Thriller mit dem Münchner Ermittler Paul Simon als hauptperson geschrieben (2018 und 2019, Penguin-Verlag). Drei Mittelalterromane (2012 bis 2014) hat er unter dem Pseudonym Johanna Geiges veröffentlicht. (Ullstein-Verlag). Zuletzt erschien der Niederbayern-Krimi „Räuber und Schandarm“ (2023, Emons-Verlag).