Das doppelte Oberbürgermeister-Interview: „Der OB darf kein ,Gscheidle’ sein“

Was macht einen guten Rathauschef aus? Diese und weitere Fragen beantworten OB Rothenbacher und Altoberbürgermeister Holzinger – und zwar getrennt voneinander.

15.05.2023 | Stand: 06:16 Uhr

Zwei Männer – zwei Gemeinsamkeiten. Beide gehören der SPD an und beide sind in recht jungen Jahren zum Oberbürgermeister in Memmingen gewählt worden. Altoberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger trat das Amt mit 32 Jahren an. Der amtierende OB Jan Rothenbacher legte im März mit nur 30 Lenzen den Amtseid ab. Holzinger war bis zu seiner Verabschiedung im Jahr 2016 sage und schreibe 36 Jahre im Amt. Ob Rothenbacher diesen deutschen Rekord einstellen oder sogar brechen wird, steht freilich in den Sternen. Aber vielleicht kann sich Rothenbacher ja etwas von Holzinger abschauen. Wir haben die beiden Politiker jetzt mit Blick auf das Amt eines Stadtoberhaupts getrennt voneinander befragt. Dabei wollten wir erfahren, wie ein Frischling und wie ein alter Hase auf die gleichen Fragen reagieren.

Wie sollte ein Oberbürgermeister reagieren, wenn jemand eine Gehaltserhöhung möchte?

Rothenbacher: Offen, transparent und sachorientiert. Und vor allem fragen, warum?

Holzinger: Im öffentlichen Dienst gelten strengere Regeln als in der freien Wirtschaft. Der Chef kann allein nicht über das Gehalt bestimmen. Deshalb würde ich den Kollegen beziehungsweise die Kollegin zum Personalchef schicken – zu dem der OB immer ein besonders vertrauensvolles Verhältnis haben muss. Dieser bearbeitet dann den Antrag auf Gehaltserhöhung.

Wie sollte ein Oberbürgermeister handeln, wenn sich zwei Stadträte in einer Sitzung in die Haare kriegen?

Rothenbacher: Moderierend mit den Menschen. Sachlich mit den Fakten.

Holzinger: Da es sich um erwachsene Menschen handeln muss, würde ich amüsiert zusehen – zumindest eine Zeit lang.

Wie sollte sich ein OB verhalten, wenn eine für ihn unangenehme Sache in der Zeitung steht?

Rothenbacher: Ruhig und überlegt. Aber ich würde schon hinterfragen, warum das so in der Zeitung steht.

Holzinger: Das ist tägliches Brot für einen OB. Durchatmen und dann die notwendigen Schritte machen und Kontakte aufnehmen.

Welche Charaktereigenschaft sollte ein OB unbedingt haben? Und welche nicht?

Rothenbacher: Am wichtigsten ist für mich die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Für die Dinge, die ich tue. Aber auch für das, was ich unterlasse. Besonders hinderlich für einen OB sehe ich eine Neigung zu Vorurteilen. Man bekommt so viele verschiedene Perspektiven und Informationen, da sollte man sich stets offen auf alle Anliegen und Themen einlassen.

Holzinger: Einen ganz normalen, stabilen Charakter – nicht jeder Wind darf ihn umwerfen, er muss aber auch nicht die 1000-jährige Eiche sein.

Ivo Holzinger schwört den Amtseid im November 1980. Rechts: Ludwig Hermann, damals Dritter Bürgermeister und ältestes Ratsmitglied. Bild: Archiv

Was ist die wichtigste Aufgabe eines Rathauschefs?

Rothenbacher: Die vielfältigen Interessen und Bedürfnisse der gesamten Bevölkerung, der Wirtschaft, Vereine und weiteren Interessensgruppen in einem gerechten Ausgleich zusammenzubringen. Also permanent die Zukunft unserer Stadt mitzudenken.

Holzinger: Allen Menschen in der Stadt mit Respekt und Freundlichkeit begegnen – egal, welchen sozialen Status oder welche Herkunft sie haben. Damit in der Stadt ein Wir-Gefühl herrscht, das alle erfasst und alle sich als Memminger fühlen und gerne in unserer Stadt leben, arbeiten und sie mitgestalten. Dabei spielt die Wirtschaft eine besondere Rolle. Memmingen ist die wichtigste Industrie- und Wirtschaftsregion in Schwaben und im Allgäu mit einer hervorragenden Verkehrsanbindung. Der Stadt geht es nur gut, wenn auch die regionale Wirtschaft boomt.

Was ist/war ihr wichtigstes Utensil im OB-Büro?

Rothenbacher: Je nach Tag schwankt es zwischen Tablet, Kugelschreiber und Telefon. Aber wichtiger als jedes Utensil ist mein Team im Vorzimmer, das mich herausragend managt.

Holzinger: Das Vorzimmer. Es ist zwar weder Utensil noch auf dem Schreibtisch, aber mit drei Schritten zu erreichen und die Schaltzentrale.

Was tun/taten Sie als OB, um Stress abzubauen?

Rothenbacher: Ich gehe konsequent zum Sport und nehme mir trotz der umfassenden Anforderungen regelmäßig Zeit für die Familie.

Holzinger: Mir half – auch ohne große Worte – der gute und verständnisvolle Kontakt mit meiner lieben Frau. Zudem hörte ich über Kopfhörer sehr laut Musik bis spät in die Nacht hinein.

Jan Rothenbacher schwört den Amtseid im März 2023. Mitte: Dr. Hans-Martin Steiger, Dritter Bürgermeister und ältestes Ratsmitglied. Bild: Ralf Lienert

Wie motivieren/motivierten Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Rothenbacher: Über aufrichtige Zugewandtheit: da sein, ansprechbar sein und mich auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig einlassen. Vertrauen heißt das Zauberwort.

Holzinger: Ich habe seinerzeit als junger Mensch ein engagiertes und erfahrenes Team übernommen. Es waren alle Altersgruppen vertreten, die alle mehr Ahnung als ich hatten. Sie waren loyal und von ihren Aufgaben erfüllt. Aber ich war ja der Chef und musste die Ziele vorgeben. Hier gilt, Respekt und Wertschätzung gegenüber allen im Team zu haben und eine Kultur der offenen Tür zu pflegen. Man muss klare Ziele ansagen – und wenn es in der Hektik manchmal nicht ganz klappt, muss man auch mal fünf gerade sein lassen und darf nicht überzogen reagieren. Gleichzeitig sollte Verantwortung delegiert werden, weil man selber nicht alles machen und überschauen kann. Dann muss man aber auch hinter den Entscheidungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen und darf diese, wenn mal etwas schiefgeht, nicht im Regen stehen lassen und sich wegducken. Vielmehr muss man sich als Chef dazu bekennen. Das setzt Vertrauen voraus, stärkt aber die ganze Gruppe und motiviert sie zu Höchstleistungen. Es schweißt die Verwaltung zusammen, wenn man weiß, dass alle an einem Strang ziehen und man nicht fallen gelassen wird, wenn es ernst wird.

Wie schweißt man eine Stadtverwaltung zusammen?

Rothenbacher: Mit klar formulierten Zielen, einer ehrlichen, offenen Kommunikation und Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit.

Holzinger: Siehe vorherige Antwort.

Was lieben/liebten Sie besonders an ihrem Posten als OB?

Rothenbacher: Die vielfältigen konkreten Gestaltungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit den Menschen.

Holzinger: Den Fischertag, Wallenstein, den Jahrmarkt sowie die Verleihung des Freiheitspreises 1525 an die internationalen Preisträger. Besonders aber das Kinderfest auf dem Marktplatz und danach den schönen Umzug.

Was können/konnten Sie an ihrem OB-Amt überhaupt nicht leiden?

Rothenbacher: Da fehlt mir bisher schlicht die Erfahrung.

Holzinger: Fensterreden in Sitzungen, die nur die Sitzungen verlängert haben.

Wovor sollte sich ein OB hüten?

Rothenbacher: Meiner Meinung nach muss ein OB immer reflektiert und selbstkritisch bleiben. Und auf keinen Fall den Blick vom „Hohen Ross“ haben – also überheblich sein.

Holzinger: Ich darf jetzt schwäbisch werden: Der OB darf kein „Gscheidle“ sein (hochdeutsch: einer, der alles besser weiß).

Mit wem sollte man es sich als OB nicht verscherzen?

Rothenbacher: Mit mir selber. Der Blick in den Spiegel muss immer offen sein. Nur ein integrer und authentischer OB kann wirklich nachhaltig gestalten.

Holzinger: Man muss nicht Everybody’s Darling sein, aber verscherzen sollte man es sich mit niemandem, insbesondere nicht mit der Bürgerschaft und der Presse.

Welches Wort oder welcher Satz sollte einem OB bei öffentlichen Reden nie über die Lippen kommen?

Rothenbacher: Einerseits persönliche Angriffe. Denn nichts wird besser, weil man andere angreift. Und andererseits der schlimmste Satz, den ich kenne: Das haben wir immer schon so gemacht.

Holzinger: Niemals negativ über eine Nachbarkommune oder einen Nachbarbürgermeister reden.

