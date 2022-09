Memmingen: Junge stürzt nach Zusammenstoß vom Tretroller

Das tat weh: Ein 13-Jähriger ist in Memmingen mit seinem Tretroller gestürzt. Der Pkw einer 34-Jährigen war entscheidend daran beteiligt.

23.09.2022 | Stand: 13:37 Uhr

Eine 34-jährige Frau war mit ihrem Pkw am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in Memmingen unterwegs. Auf dem Spitalmühlweg traf sie in Höhe Hausnummer 34 unvermittelt auf einen 13-Jährigen. Der Junge war nach Polizeiangaben vom rechten Gehweg auf die Straße gefahren.

Die 34-Jährige konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 13-Jährige stürzte und zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in das Klinikum Memmingen gebracht.

Windschutzscheibe beschädigt

Am Pkw der Frau wurde durch den Aufprall die Windschutzscheibe und die rechte vordere Fahrzeugseite beschädigt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 1500 Euro.