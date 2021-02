Künftig mehr Barrierefreiheit, neue Haltestellen und Anzeigetafeln. Amtsleiterin nimmt nach Beschwerden auch Stellung zur Schriftgröße auf Fahrplänen.

09.02.2021 | Stand: 11:45 Uhr

25 digitale Anzeigetafeln sollen ab Sommer an Bushaltestellen die Wartenden über ihre jeweilige Verbindung informieren, zum Beispiel über Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie über Verspätungen. Im Zuge der geplanten Einführung eines neuen Stadtbuskonzeptes (die MZ berichtete) will die Stadt in den nächsten Jahren aber auch zahlreiche neue Haltestellen errichten beziehungsweise verbessern.