Stadträte beschließen neue Müllgebühren

Die neuen Regelungen in Memmingen gelten ab 2024. Wer künftig mehr und wer weniger für die Restmülltonne bezahlen muss.

15.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Entsorgung von Müll wird seit Jahren immer teurer. So rechnet die Stadt Memmingen für die kommenden vier Jahre mit einer Erhöhung von bisher 3,9 auf 4,8 Millionen Euro. Demnach müssten ab 2024 die Gebühren für die Bürger entsprechend steigen. Aber dem ist glücklicherweise nicht so. Denn die Kommune verfügt noch über einen in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Gebührenüberschuss in Höhe von 5,4 Millionen Euro. Dieses Geld muss an die Verbraucher zurückgezahlt werden. Somit müssen ab dem kommenden Jahr manche Verbraucher nur etwas mehr als bisher für die Müllentsorgung berappen und viele andere - zum Beispiel Familien – müssen sogar weniger tief in die Tasche greifen. So zahlt eine Familie mit zwei Kindern bei der Nutzung einer 80-Liter-Tonne aktuell 156 Euro pro Jahr – künftig werden es nur noch 110,40 Euro sein. Dagegen dürften Mieter in großen Wohnanlagen ein wenig mehr bezahlen, weil dort die Restmülltonnen üblicherweise großzügig bemessen sind. Eine entsprechende Änderung der Gebührensatzung für die kommenden vier Jahre hat der Finanzausschuss des Stadtrats jetzt einstimmig beschlossen.

Memmingen verzeichnet Gebührenüberschuss

Laut Dietmar Hörberg, Leiter des städtischen Amts für Abfallwirtschaft und Abwasser, liegen der neuen Gebührensatzung folgende Überlegungen zugrunde: Wenn man den Gebührenüberschuss von 5,4 Millionen Euro komplett zwischen 2024 und 2027 an die Bürger zurückzahlt, würden die Gebühren zunächst zwar drastisch sinken, aber dafür ab 2028 überproportional steigen. Um diesen Preissprung zu verhindern, soll die Rückgabe des Überschusses auf acht Jahre gestreckt werden. Damit werden laut Stadtverwaltung die Gebührenstabilität und die Gerechtigkeit deutlich gefördert.

Grundgebühr für graue Tonne fällt weg

Bei der Neukalkulation der Müllgebühren spielen auch strukturelle Veränderungen eine Rolle. Dazu gehört in erster Linie die Abschaffung der Grundgebühr von 21 Euro im Jahr pro Bewohner in Privathaushalten und 48 Euro im Jahr für bis zu 400 Quadratmeter gewerbliche Nutzfläche. Durch den Wegfall wird der Verwaltungsaufwand für die Kommune nach Hörbergs Worten deutlich geringer. Zudem würde einer Familie bei der Geburt eines Kindes dann nicht mehr gleich als erste Reaktion der Stadt ein höherer Gebührenbescheid ins Haus flattern. Das sei bei den Bürgern nicht gut angekommen. Darüber hinaus könne eine Gebühr, die sich ausschließlich nach der Tonnengröße berechne, dazu führen, dass Menschen weniger Müll produzieren und auf eine kleinere Tonne umstellen. Das komme nicht nur deren Geldbeuteln, sondern letztlich auch der Umwelt zugute.

Größere Familien können kleinere Tonne nehmen

Auch was die Tonnen-Mindestgröße anbelangt, gibt es ab 2024 eine Neuerung. So fällt die Regelung weg, dass die Restmülltonne eines Haushalts pro Person 15 Liter Fassungsvermögen haben muss. Auf diese Weise muss eine fünfköpfige Familie dann nicht mehr zwingend eine mindestens 80 Liter fassende Tonne haben. Dann kann man sich auch für die kleinste Tonne mit 60 Litern entscheiden, wenn das für einen passt.

Was die Biotonne anbelangt, wird diese weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise soll eine Rückgabe der braunen Tonnen in großem Stil vermieden werden. Ferner kann künftig auch eine 60-Liter-Biotonne bestellt werden. Wer eine zusätzliche Biotonne möchte, muss ab 2024 dann 0,68 Euro pro Liter bezahlen. Das entspricht einer Erhöhung von 42 Prozent.

