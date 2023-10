Kempter Hof: Für Wohngebäude gibt's trotz Bedenken nun doch grünes Licht

Der Bauausschuss hatte Pläne für ein Wohnhaus kürzlich abgelehnt – mit Blick auf den Schutz der Bäume auf dem Gelände. Warum der Beschluss nun gekippt wurde.

17.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Das ist so ein Fall, bei dem man sich wünscht, man wäre heute krank und müsste nicht mitentscheiden“: Gemischte Gefühle hatte nicht nur Professor Dieter Buchberger (Grüne), als es im Stadtratsplenum um das Bauvorhaben am Kempter Hof ging. In einer intensiven Debatte äußerten einige Räte Bedenken gegen das geplante Wohngebäude auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte. Doch am Ende stand nach einer Abstimmung von 29 zu 8 fest: Der Bauherr kann die Pläne umsetzen.

Stadtverwaltung hält Ablehnung des Bauantrags für "nicht rechtskonform"

Gekippt ist damit die Ablehnung des Bauantrags im Bauausschuss von Anfang Oktober. Die Nachprüfung durch den Stadtrat hatte wie berichtet Oberbürgermeister Jan Rothenbacher beantragt, da der Beschluss aus Sicht der Verwaltung nicht rechtskonform ist. Vor dem Gesamtstadtrat erläuterte Leitender Baudirektor Fabian Damm nun nochmals die Vorgeschichte zurück bis in den August 2020. Damals wurde der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit neun Wohnungen genehmigt – mit einer Bedingung: Ein Gutachter sollte den Schutz vier alter Kastanien auf dem Gelände während der Bauarbeiten und danach bestätigen. Der Bauwerber verkaufte aber später den Kempter Hof. Der jetzige Eigentümer Josef Kurz reichte seine Planung ein. Diese bekam vom Bauausschuss im Juni 2023 aber kein grünes Licht, weil mehrere Stadträte Sorge um den Erhalt der Bäume hatten.

Nun steht fest: Der Eigentümer darf das geplante Wohngebäude errichten. Bild: Thomas Weigert

Bauvorhaben in der Memminger Innenstadt: Was zum Schutz alter Kastanien vorgesehen ist

Die danach hinzugezogenen Sachverständigen kamen nach einer sogenannten Wurzelerkundung zu dem Schluss, dass im Zuge der Erdarbeiten bei einer fachgerechten Vorgehensweise und stetiger Abstimmung mit dem Baumpfleger keine negativen Auswirkungen zu erwarten seien. Zudem flossen weitere Punkte des Gutachtens in eine veränderte Planung ein: So wird ein vorgesehenes Fahrrad- und Müllhaus auf der Bodenplatte einer früheren Bühne errichtet, zwei ursprünglich geplante Balkone an der Ostseite fallen weg, ebenso ein Dachüberstand, um mehr Abstand zu den Bäumen einzuhalten.

Die Parkplätze werden auf der Bodenplatte der ehemaligen Kegelbahn auf dem Grundstück geschaffen. Da zwei davon nur teils auf der Platte liegen, soll laut Gutachten vorab ein Wurzelsuchgraben erstellt werden, um etwaige Folgen für die Kastanien abschätzen zu können. Zudem muss der Bauherr ein Fachbüro einschalten, das den Schutz der Bäume während des Baus sicherstellt. Dennoch entschied der Bauausschuss kürzlich gegen diese zweite Tektur. Nach Einschätzung der Verwaltung werden jedoch die Belange des Baumschutzes umgesetzt, laut Damm sind alle baurechtlichen Vorgaben erfüllt, sodass das Vorhaben „genehmigungsfähig“ und eine Ablehnung „nicht sachgerecht“ sei.

Aber nur unter der Bedingung, dass dabei verschiedene Vorkehrungen für den Baumschutz getroffen werden. Bild: Thomas Weigert

CSU-Stadtrat kritisiert: Gutachten kommt nicht von neutraler Seite

Eine andere Einschätzung hatte Stadtrat Professor Josef Schwarz ( CSU). Er kritisierte etwa, dass die Untersuchungen nicht von einem öffentlich bestellten Gutachter und somit nicht von einer neutralen Partei durchgeführt worden seien. Auch gehe es nicht allein um das Wurzelwerk der Kastanien, sondern insgesamt um deren Vitalität, die durch einen geplanten Zuschnitt der Kronen bedroht sei.

Gegenwind für das Projekt kam auch von Michael Hartge (ÖDP). Er verwies darauf, dass das ohnehin groß dimensionierte Gebäude gegenüber den Plänen von 2020 nochmals größer geworden sei. „Allein aufgrund der Änderung der Grundfläche werden wir nicht zustimmen.“ Damm sagte hierzu, dass es sich um „zwei geringstfügige Änderungen handle“, und ergänzte: „Ich glaube nicht, dass ein Gericht deswegen zur Entscheidung kommt, dass sich das Gebäude vorher eingefügt hat und jetzt nicht mehr.“ Auch finde die Erweiterung nicht zu den Bäumen hin statt, merkte OB Rothenbacher an: „Es geht um die rechtliche Abwägung, ob der Bauwerber alles getan hat, was zu tun war.“ Da dieser jeder Aufforderung nachgekommen sei, habe er Bedenken, ob eine Ablehnung korrekt sei.

So sieht die Wohnanlage aus, die an der Kempter Straße gebaut werden soll, wo jetzt noch die ehemalige Gaststätte Kempter Hof steht (das Bild zeigt die Südansicht). Bild: Kurz Bauträger

Befürchtung: Der Stadt Memmingen könnte eine Schadenersatzklage drohen

Als drohende Konsequenz für die Stadt sprach Wolfgang Zettler (CSU) eine Schadenersatzklage an – ein Risiko, das auch Damm als gegeben ansah. Der Wohnraum, der geschaffen werde, war für Zettler ein Argument, dem Projekt zuzustimmen – ebenso für Dieter Buchberger: „Wir müssen auf die Bäume achten, aber auch auf die Menschen.“ Es existiere aber in seiner Fraktion keine einhellige Meinung zum Vorhaben. Ausschlaggebend für Matthias Ressler (SPD) war die Rechtssicherheit, der hier mehr Gewicht zukomme als dem Baumschutz: „Das ist ein hohes Gut, auf das sich Bürger und Wirtschaft in der Stadt verlassen können müssen.“ Für die Zukunft regte Rupert Reisinger (Linke) an, in solchen Fällen frühzeitig einen städtischen Baumgutachter hinzuzuziehen.

