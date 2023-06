Polizei Memmingen stellt BMW mit zahlreichen Manipulationen sicher

In Memmingen hat die Polizei erneut verstärkt in der Poser- und Tunerszene kontrolliert. Das Ergebnis: Mehrere Anzeigen und ein sichergestellter BMW.

04.06.2023 | Stand: 12:05 Uhr

In Memmingen hat die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag verstärkte Kontrollen in der Tuner- und Poserszene durchgeführt. Dabei stellten die Beamten bei mehreren Autos verschiedene Verstöße fest und leiteten mehrere Anzeigen ein. Ein Wagen wurde sichergestellt.

Memmingen: Kontrollen in Poser- und Tunerszene

Einen Porsche-Fahrer erwischten die Beamten in Memmingen, als er über eine rote Ampel fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle fanden sie außerdem unzulässige Felgen an dem Wagen. Den Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige sowie einen Punkt in Flensburg. Auch den Fahrer eines Quads erwartet eine Anzeige, in diesem Fall wegen eines Verhaltensverstoßes. Er war im Memminger Stadtgebiet mit hoher Geschwindigkeit um eine Ecke gedriftet und wollte so offenbar die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich ziehen.

Bereits Anfang April hatte die Polizei Memmingen verstärkt in der Poser- und Tunderszene kontrolliert.

Polizei zieht BMW mit zahlreichen Manipulationen aus dem Verkehr

Des weiteren stellte die Polizei einen BMW sicher, an dem verschiedene technische Manipulationen durchgeführt worden waren. Zu den Manipulationen gehörten unter anderem ein zu tief eingestelltes Gewindefahrwerk, eine deutliche Erhöhung des Standgeräusches, ein nicht eingetragener Überrollbügel sowie unzulässige Spiegelkappen. Außerdem war der Ansaugtrackt in Verbindung mit der verbauten Auspuffanlage nicht abgenommen. Aus diesen Gründen war die Betriebserlaubnis des Autos erloschen. Der BMW wurde sichergestellt und wird nun einem Gutachter vorgeführt.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.